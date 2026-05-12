路跑／Panasonic台北城市路跑開放報名 9月6日總統府前登場

2026 Panasonic台北城市路跑賽將於9月6日在總統府前率先登場，延續「想得美不如跑得好」精神，號召更多人加入美好生活，同時為了擴大跑步族群的參與，邀請YOYO家族的哥哥姊姊出任全能領隊，搭配全新的賽事IP角色，號召全家大小一起換上跑鞋，為環境永續及美好生活而跑。

中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽表示，「台北城市路跑我們叫它開學跑，是每年9月的第一場賽事，也象徵著跑季的開始，希望大家踴躍報名參加，驗收一下休賽季的努力。」賽事即日起全面開放報名（至7月7日截止）。

連續冠名贊助六年的Panasonic集團黃政成總經理說：「去年我們推出以小家電為主的IP角色，今年加入環保節能的舒適家電角色，電冰箱和滾筒洗衣機是每個家庭必備，更是消費者對美好生活的實踐。想得美不如跑的好。誠摯邀請大家將美好的想像化為實際行動，和Panasonic一起為更美好的生活努力奔跑。」

過去幾年台北城市路跑賽以「小綠人」的像素風格呈現充滿趣味感的視覺設計，今年則在這個基礎上進化為更具親和力與線條感的日本漫畫卡通風格，整體風格更貼近生活與城市情境，並透過漫畫式線條與柔和色彩，營造出輕鬆、溫暖且充滿想像力的畫面氛圍。

隨著整體視覺的進化，四大賽事IP角色奈奈、能量豆、嘻哈喵、綠行者也升級迎來全新面貌，用線條具體呈現Panasonic熱門小家電的特色，色塊的運用也增加不少的細節感。同時為了強化環保節能的主題，新增兩個全新重量級角色－鮮冰衛和亮亮，分別代表變頻電冰箱和滾筒洗衣機，擴大美好生活的面向，提升品牌認同與互動趣味性。

Panasonic台北城市路跑賽的跑步講堂一直深受跑者喜愛，今年將擴大轉型為「名人PAPA造」的跑聚活動，結合時下社交主題跑聚的形式，搭配賽事IP角色去加深跑者的印象，計畫結合四組跑步網紅名人，透過不同主題設定，在不同跑步熱點進行社交跑聚，來打造與擴散社群話題。

台北城市路跑賽3公里組今年特別邀請YOYO家族的哥哥姊姊擔任「全能領隊」，號召大朋友小朋友一起攜手在凱道奔跑，強身健體同時促進親子感情，帶孩子完成人生第一場路跑賽事。

為吸引更多人投入台北城市路跑賽，3公里組的獎牌打破單一設計的傳統，推出六款結合賽事IP角色的獎牌設計，並採用 3D 立體浮雕工藝呈現各自的獨特個性，提升視覺質感與手感厚度。同時透過抽盲盒的新鮮感，營造出蒐集六款角色的話題氛圍。