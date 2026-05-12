自由車／環沖繩攜團來台參訪 96聯賽啟動台日合作新模式

2026 96聯賽台北站暨國手選拔積分賽10日於天母圓滿落幕，來台參訪的亞洲指標自由車賽事 Tour de Okinawa 與沖繩縣自由車競技連盟代表團，不僅與96聯賽展開台日國際交流合作，也對賽事規模、城市繞圈氛圍及台灣青少年自由車發展能量留下深刻印象。

亞洲UCI指標自由車賽事Tour de Okinawa 環沖繩委員長當山智士表示，沖繩與台灣地理距離相近，長期以來在文化與運動交流上皆有深厚連結，「彼此就像兄弟一樣。」他指出，96聯賽展現出的賽事能量令人印象深刻，因此今年將先從環沖繩賽事報名推廣合作開始，將提供更多彈性與資源給96好動客報名平台的車友參與沖繩賽事。

台灣96自行車協會理事長楊倩玉表示，96好動客長期深耕台灣自行車賽事報名服務，累積大量車友參與基礎與平台影響力，環沖繩賽事只是開始，未來也將持續引進更多優質海外自行車賽事資源，讓台灣車友能以更便利的方式接觸國際級單車賽事，進一步擴大台灣自行車運動與國際接軌的能量。

沖繩縣自由車競技連盟會長津留崎由文則對台灣青少年自由車發展規模感到驚艷。他指出，沖繩高中自由車註冊選手約46人，但此次96聯賽U15、U17組別的參賽人數與整體競爭水準，展現出台灣基層自由車運動的發展潛力，「這是一場充滿希望的賽事，年輕一代的崛起是自由車產業持續發展的核心。」

津留崎由文指出，此次觀賽過程中，已對部分台灣選手留下深刻印象，後續將與主辦單位討論交流機會，評估參與今年7月環沖繩選拔代表相關賽事的可能性，他也期待透過台日賽事合作，建立更緊密的青少年培育與競技交流平台。

台灣96自行車協會理事長楊倩玉表示，96聯賽的目標不僅是一場賽事，而是打造台灣自由車人才銜接國際的重要舞台。透過持續提升賽事強度並擴大國際參與，讓更多年輕選手有機會被海外職業車隊與國際賽事體系看見，她也指出，96聯賽正逐步從單一賽事，發展為串聯競技、人才培育、國際交流與運動旅遊的自由車平台，為台灣選手與車友創造更多走向國際的機會。