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桌球世團賽／中國林詩棟跳上球桌慶祝 日網砲轟：向全世界證明愚蠢
2026年倫敦世界團體桌球錦標賽男子金牌戰，中國以3：0橫掃日本，完成12連霸。賽後中國21歲新星林詩棟跳上球桌慶祝，引發日本網友砲轟。
首點中國派出狀態不佳的梁靖崑迎戰世界第3的張本智和，梁靖崑上演讓2追3逆轉，幫助中國搶下第1點。第2點王楚欽直落三擊敗松島輝空，第3點林詩棟以3：1擊敗戶上隼輔，成功奪下金牌。
賽後林詩棟跳上球桌慶祝，WTT在官方社群分享這段影片，引發日本網友不滿沒運動家精神，「站到球桌上真的不行吧」、「官方把這段影片上傳，代表桌球界真的有點走偏」、「居然把這種極度沒品的行為向全世界擴散」、「向全世界證明自己的愚蠢」。
擔任球評的中國桌球傳奇陳玘直言：「站上球桌是不行的！這絕對不可以，不能站到桌球桌上。」
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