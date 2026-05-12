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高球／中信女子公開賽 台將拚留住冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／桃園報導
「2026中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」14日開打，11日舉辦開賽記者會。圖／中國信託商業銀行提供
「2026中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」14日開打，11日舉辦開賽記者會。圖／中國信託商業銀行提供

日本次巡賽與台巡賽共同認證的年度大型女子高爾夫賽事「二○二六中國信託女子公開賽─ＪＬＰＧＡ巡迴特別錦標賽」，本周四起一連三天於東方高爾夫俱樂部登場，賽事總獎金五千萬日圓、冠軍獎金九百萬日圓是日次巡最高；今年適逢中國信託成立六十周年，特別新設「ＣＴＢＣ六十周年涂阿玉傳承獎」，勉勵選手傳承台灣高球天后涂阿玉老師拚戰精神。

中國信託商業銀行昨天舉辦開賽記者會，個人金融執行長楊淑惠、賽事主席暨中國信託金融控股公司最高顧問黃清苑、台灣女子職業高爾夫協會理事長黃璧洵、日本女子職業高爾夫協會理事森本多津子、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳，以及「中國信託女子高爾夫之星」侯羽桑侯羽薔、丁子云、劉芃姍、俞涵軒共同出席。

楊淑惠表示，中國信託長期推廣台灣高爾夫運動，是國內首家舉辦大型高爾夫球賽事的企業，一九七七年及七八年舉辦「中華女子高爾夫公開賽」，連續兩屆的冠軍就是涂阿玉。中國信託今年成立六十周年，特別新設涂阿玉傳承獎給三日賽事中單回合最低桿選手，獎金一百一十五萬日圓也是表彰涂阿玉在職業生涯榮獲一百一十五座職業賽冠軍、七度成為日本女子職業高爾夫巡迴賽賞金后的非凡表現。

侯羽桑、丁子云、劉芃姍和俞涵軒將與台灣、日本、韓國、中國大陸、泰國、新加坡及馬來西亞等地，共一○八位好手同場競技，侯羽桑、俞涵軒昨天不約而同誓言，要將冠軍留在台灣。

高爾夫 中國信託 侯羽桑 侯羽薔 劉芃姍

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