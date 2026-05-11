聽新聞
0:00 / 0:00

健美健身運動校園扎根 成效有目共睹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
由中華民國健美健身協會主辦的「2026年全國大專健美菁英賽」昨天落幕。圖／中華民國健美健身協會提供
由中華民國健美健身協會主辦的「2026年全國大專健美菁英賽」昨天落幕。圖／中華民國健美健身協會提供

由中華民國健美健身協會主辦的「2026年全國大專健美菁英賽」，昨天於新北市新莊體育館隆重登場，賽事適逢母親節，出現許多家長陪伴選手共同參與賽事。

新北市議會議長蔣根煌致詞時，鼓勵全國大專院校學生應積極投入健身運動，透過平時日復一日的訓練建立自信與自律的精神，也利用賽事勇於展現自我並檢視成果，健身運動需注重飲食控制、足夠的睡眠休息與勤奮的重量訓練，才能擁有好的體態與身型，這是鍛鍊年輕世代毅力的嚴苛考驗。

理事長張國祚表示，這是他上任後首場全國性健美健身賽事，自許安進理事長時期協會便積極推動健身運動向校園紮根，協助各校成立健身社團與健美隊，並將基礎健身觀念深入校園，也讓每年參與人數與整體競技水準持續提升，推廣成效有目共睹。並藉由每年大專菁英賽遴選出青年世代的健美好手為我國征戰IFBB國際舞台。

由中華民國健美健身協會主辦的「2026年全國大專健美菁英賽」昨天落幕。圖／中華民國健美健身協會提供
由中華民國健美健身協會主辦的「2026年全國大專健美菁英賽」昨天落幕。圖／中華民國健美健身協會提供

蔣根煌

延伸閱讀

國立中山大學管理學院承辦永豐盃EMBA個案賽　16校24隊齊聚西子灣競技

全大運圓滿閉幕 中大以「無懼．永續」寫下體育新篇章 明年臺北再相見

2026 Big Boss國際跆拳道邀請賽 5/16苗栗盛大登場

愛象英語2026全國演說比賽圓滿落幕 展現學生英語實力

相關新聞

高球／中信女子公開賽 台將拚留住冠軍

日本次巡賽與台巡賽共同認證的年度大型女子高爾夫賽事「二○二六中國信託女子公開賽─ＪＬＰＧＡ巡迴特別錦標賽」，本周四起一連三天於東方高爾夫俱樂部登場，賽事總獎金五千萬日圓、冠軍獎金九百萬日圓是日次巡最高；今年適逢中國信託成立六十周年，特別新設「ＣＴＢＣ六十周年涂阿玉傳承獎」，勉勵選手傳承台灣高球天后涂阿玉老師拚戰精神。

健美健身運動校園扎根 成效有目共睹

由中華民國健美健身協會主辦的「2026年全國大專健美菁英賽」，昨天於新北市新莊體育館隆重登場，賽事適逢母親節，出現許多家長陪伴選手共同參與賽事。

高球／中信女子公開賽周四燃戰火 增設「涂阿玉傳承獎」

日次巡賽和台巡賽共同認證的「2026 中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」，本周四起一連三天在東方高爾夫俱樂部登場，適逢中國信託成立60周年，今年賽事還將設置「CTBC 60周年 涂阿玉傳承獎」，勉勵選手傳承台灣高球傳奇的拚戰精神。

高球／中華高協完成理事長交接！陳茂仁接棒喊話改革 賴清德總統墨寶曝光

中華民國高爾夫協會於5月11日上午11時假台北晶華酒店舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。典禮由第十二屆理事長王政松正式交接予新任理事長陳茂仁，並由總統府前秘書長李大維擔任監交人，見證協會治理制度穩健傳承。

世足賽／首屆擴編48隊參戰 晉級難度下降張力恐跟著縮水

2026年世界盃足球賽首度擴編至48隊參戰，賽制變革讓更多新面孔有機會登上世界足球舞台。但擴編後賽制上一些調整卻讓晉級淘...

田徑／日本田徑賽林翊凱連破個人最佳 教練盼多些氣勢

在日本大阪舉行的木南道孝田徑賽，台灣男子110公尺跨欄新秀林翊凱在決賽以13秒48連2週締造個人最佳獲得第4名；不過教練...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。