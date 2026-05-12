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舉重亞錦賽／黃宜甄2金1銀 蔡溫義：亞運值得期待

中央社／ 台北11日電
2026亞洲舉重錦標賽11日在印度登場，首日進行女子48公斤A級賽事，台灣好手黃宜甄（中）靠著抓舉81公斤、挺舉112公斤、總和193公斤的成績，包辦2金1銀。（中華民國舉重協會提供）中央社
2026亞洲舉重錦標賽11日在印度登場，首日進行女子48公斤A級賽事，台灣好手黃宜甄（中）靠著抓舉81公斤、挺舉112公斤、總和193公斤的成績，包辦2金1銀。（中華民國舉重協會提供）中央社

亞洲舉重錦標賽今天在印度登場，首日的女子48公斤A級，台灣好手黃宜甄靠著抓舉81公斤、挺舉112公斤、總和193公斤的成績，包辦2金1銀；領隊蔡溫義表示，這成績亞運值得期待。

亞洲舉重錦標賽，台灣代表隊共派出15人參賽，不過「舉重女神」郭婞淳為了備戰亞運而未參賽；今天率先登場的，是女子48公斤級的黃宜甄與方莞靈。

在抓舉項目，黃宜甄開把78公斤順利舉起，第2次試舉81公斤也成功，可惜第3把83公斤失敗；方莞靈3次抓舉試舉都成功，以第3次試舉的84公斤摘金。

接著挺舉的項目，黃宜甄3次試舉都成功，第3次試舉112公斤成功後，她開心的落淚奔向教練懷抱，也拿下挺舉的金牌；至於方莞靈第1次105公斤成功，第2次舉108公斤失敗，第3次再度挑戰108公斤終於順利舉起。

最終總和黃宜甄以193公斤摘金，方莞靈以1公斤之差的192公斤鍍銀，台灣代表隊首日就完成總和金包銀的壯舉。

代表隊領隊蔡溫義告訴中央社記者，今天教練的策略相當成功，選手也都很信任教練，基本上舉重就是一個比戰術的運動，但重點還是選手能完成任務。

他提到，女子48公斤級金包銀本來就是代表隊的目標，很開心有順利完成，這個量級也是今年名古屋亞運的量級，算是很好的試金石。

蔡溫義強調，現在要說亞運成績還太早，也會給選手壓力，現在就看6月初的亞運決選誰的成績比較好；不過從這場比賽看來，黃宜甄年輕潛力足夠，在場上也比較沒有包袱和壓力，很有機會破繭而出拿到好成績。

黃宜甄奪2金1銀　坦承感覺不可思議

在印度舉行的亞洲舉重錦標賽，台灣新星黃宜甄今天在女子48公斤級摘下2金1銀成績，她表示感覺有點不可思議，尤其確定拿到總和金牌，當下有種人生跑馬燈的感覺。

年僅20歲的舉重新星黃宜甄今天於舉重亞錦賽繳出亮眼表現，在抓舉項目陸續舉起78公斤、81公斤，僅次於另名台灣好手方莞靈，而拿到1面銀牌，接著來到挺舉項目，黃宜甄3次試舉皆完成，而且第3次如願舉起112公斤，順利拿到金牌，更以總和193公斤再進帳1面金牌。

黃宜甄挺舉挑戰112公斤成功後，鎖定總和金牌，賽後更淚崩宣洩壓力。

她接受中央社採訪時表示，過去1年仍與後十字韌帶撕裂傷勢對抗，因此有點不可思議，甚至有種人生跑馬燈的感覺，「畢竟很久沒有比國際賽，賽前還有點焦慮，很開心有扛下來，也感謝自己堅持到現在」。

自認這次亞錦賽抓舉狀況沒有調整到很好，黃宜甄分享，所幸挺舉有把心態穩住，並承受這個壓力，同時感謝台北市立大學團隊支援，還有從基層幫助自己的國、高中教練，才能繳出好的成績，「到現在還是感覺有點不真實」。

黃宜甄認為，在全國運動會後動作、技術方面持續提升，如今在亞錦賽突破自我，對於她拚6月舉行的名古屋亞洲運動會國內決選更有信心，「回去繼續訓練，修正不足之處，希望把這個好的感覺延續到亞運決選」。

亞運 舉重 郭婞淳

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