高球／中華高協完成理事長交接！陳茂仁接棒喊話改革 賴清德總統墨寶曝光

中華民國高爾夫協會於5月11日上午11時假台北晶華酒店舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。典禮由第十二屆理事長王政松正式交接予新任理事長陳茂仁，並由總統府前秘書長李大維擔任監交人，見證協會治理制度穩健傳承。

會中並由總統府資政顏志發轉交總統賴清德墨寶中堂，表達對高爾夫運動發展之肯定與期許，期盼協會持續精進競技實力與國際交流，為國爭光。

本次典禮貴賓雲集，包括總統府資政顏志發、前指揮官王必勝，以及立法委員吳思瑤、陳瑩與林月琴等蒞臨觀禮。此外，三商投資控股股份有限公司董事長翁肇喜亦親自出席致意，展現產業界對體育發展的長期支持與關心。

在理監事代表方面，第十三屆理事代表由羅致政理事代表領受當選證書，監事代表則由何仲義代表領受，象徵新一屆理監事團隊正式啟動，凝聚共識、攜手推動會務發展。

新任理事長陳茂仁於致詞中表示，未來將以制度化治理為核心，強化選訓透明機制，完善各級賽事規劃，並持續推動青少年基層培育，深化與學校及地方體育單位合作，擴大高爾夫運動人口，提升整體競技實力。同時將整合運動科學與專業教練資源，強化後勤支援體系，協助選手在亞洲及國際賽場穩定發揮。

陳茂仁強調，協會未來將秉持公開透明、專業分工與團隊合作原則，提升組織運作效率，強化內部溝通機制，並持續與政府部門及民間企業保持良好互動，共同打造更完善的運動發展環境。

本次交接典禮同時召開第十三屆第一次理監事會議，正式展開新一屆會務運作。現場氣氛莊重熱絡，象徵協會邁向新階段。

此外，新北高爾夫扶輪社、桃園高爾夫扶輪社、台南高爾夫扶輪社及六順會等友好團體亦到場觀禮支持，共同見證重要時刻，展現社會各界對高爾夫運動發展的持續關懷與支持。

中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供

中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。

中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供

中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供

中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供