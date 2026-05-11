快訊

川普批評停戰方案 伊朗反擊「我們很大方了」：不僅僅為了國家利益

整理包／考生加油！115會考倒數4天 考場時程、A++高分關鍵全掌握

聯發科問鼎4,000大關連兩日列注意股 集滿3點最快周三20分鐘重度處置

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／中華高協完成理事長交接！陳茂仁接棒喊話改革 賴清德總統墨寶曝光

聯合新聞網／ 即時報導
中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。
中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。

中華民國高爾夫協會於5月11日上午11時假台北晶華酒店舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。典禮由第十二屆理事長王政松正式交接予新任理事長陳茂仁，並由總統府前秘書長李大維擔任監交人，見證協會治理制度穩健傳承。

會中並由總統府資政顏志發轉交總統賴清德墨寶中堂，表達對高爾夫運動發展之肯定與期許，期盼協會持續精進競技實力與國際交流，為國爭光。

本次典禮貴賓雲集，包括總統府資政顏志發、前指揮官王必勝，以及立法委員吳思瑤、陳瑩與林月琴等蒞臨觀禮。此外，三商投資控股股份有限公司董事長翁肇喜亦親自出席致意，展現產業界對體育發展的長期支持與關心。

在理監事代表方面，第十三屆理事代表由羅致政理事代表領受當選證書，監事代表則由何仲義代表領受，象徵新一屆理監事團隊正式啟動，凝聚共識、攜手推動會務發展。

新任理事長陳茂仁於致詞中表示，未來將以制度化治理為核心，強化選訓透明機制，完善各級賽事規劃，並持續推動青少年基層培育，深化與學校及地方體育單位合作，擴大高爾夫運動人口，提升整體競技實力。同時將整合運動科學與專業教練資源，強化後勤支援體系，協助選手在亞洲及國際賽場穩定發揮。

陳茂仁強調，協會未來將秉持公開透明、專業分工與團隊合作原則，提升組織運作效率，強化內部溝通機制，並持續與政府部門及民間企業保持良好互動，共同打造更完善的運動發展環境。

本次交接典禮同時召開第十三屆第一次理監事會議，正式展開新一屆會務運作。現場氣氛莊重熱絡，象徵協會邁向新階段。

此外，新北高爾夫扶輪社、桃園高爾夫扶輪社、台南高爾夫扶輪社及六順會等友好團體亦到場觀禮支持，共同見證重要時刻，展現社會各界對高爾夫運動發展的持續關懷與支持。

中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供
中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供

中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。
中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。

中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供
中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供

中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供
中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供

中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供
中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供

中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供
中華民國高爾夫協會舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。圖／中華民國高爾夫協會提供

相關新聞

高球／中信女子公開賽周四燃戰火 增設「涂阿玉傳承獎」

日次巡賽和台巡賽共同認證的「2026 中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」，本周四起一連三天在東方高爾夫俱樂部登場，適逢中國信託成立60周年，今年賽事還將設置「CTBC 60周年 涂阿玉傳承獎」，勉勵選手傳承台灣高球傳奇的拚戰精神。

高球／中華高協完成理事長交接！陳茂仁接棒喊話改革 賴清德總統墨寶曝光

中華民國高爾夫協會於5月11日上午11時假台北晶華酒店舉行第十二屆、第十三屆理事長交接典禮暨第十三屆第一次理監事會議，象徵新舊團隊順利銜接與會務持續深化的重要時刻。典禮由第十二屆理事長王政松正式交接予新任理事長陳茂仁，並由總統府前秘書長李大維擔任監交人，見證協會治理制度穩健傳承。

世足賽／首屆擴編48隊參戰 晉級難度下降張力恐跟著縮水

2026年世界盃足球賽首度擴編至48隊參戰，賽制變革讓更多新面孔有機會登上世界足球舞台。但擴編後賽制上一些調整卻讓晉級淘...

田徑／日本田徑賽林翊凱連破個人最佳 教練盼多些氣勢

在日本大阪舉行的木南道孝田徑賽，台灣男子110公尺跨欄新秀林翊凱在決賽以13秒48連2週締造個人最佳獲得第4名；不過教練...

TPVL／迎戰季後賽 台鋼天鷹走過低谷「RISE UP」

台鋼天鷹今天正式公布季後賽主視覺與年度口號「RISE UP」，象徵球隊走過低谷後，從逆境中躍起、強勢反彈，以全新爭冠姿態振翅高飛。目前例行賽已接近尾聲，天鷹完成46場賽事，繳出29勝17敗成績，排名聯盟第二，展現本季蛻變後的強勢競爭力。

田徑／日本田徑賽林仲威400欄破PB 盼6月創全國紀錄

台灣男子400公尺跨欄好手林仲威在剛結束的木南道孝田徑賽，飆出48秒77的個人最佳成績（PB），雖排名第4無緣頒獎台，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。