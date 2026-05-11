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高球／俞涵軒挑戰日巡 中信女子公開賽當跳板

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
俞涵軒出席2026中國信託女子公開賽的開賽記者會。記者曾思儒／攝影
俞涵軒出席2026中國信託女子公開賽的開賽記者會。記者曾思儒／攝影

旅美名將俞俊安的胞妹俞涵軒，在美國奧克拉荷馬州立大學畢業後轉入職業，去年奪下生涯首冠，今年已安排7月赴日本考試，目標爭取參加日巡賽資格，本周開打的「2026 中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」成為挑戰日巡賽的最佳跳板，直接喊出奪冠目標。

今年中國信託女子公開賽和日本次巡賽共同認證，總獎金5000萬日圓、冠軍獎金900萬元日圓，且冠軍可直接拿到日巡賽職業考試最後一關資格。

俞涵軒提到，日巡賽考試一共要過三關，拿到中信女子公開賽冠軍等於直接晉級第三關，「這場是很好跳板，希望可以從第三關打起。」

在美國就讀大學，俞涵軒體驗過美國的自由開放，但幅員廣闊下有利有弊，讓俞涵軒決定轉往日本挑戰，她解釋說：「有看哥哥到處奔波，非常累，日巡賽也很競爭，在女生的賽事算是第二競爭，也比較近，也有很多前輩可以給建議。」

中國信託女子公開賽本周四起一連三天在東方高球場燃戰火，俞涵軒今天已經下場適應場地，她透露每次來都有不同感覺，希望今年能打出比去年更好成績，除想捧冠還要挑戰今年特別增設的三日最低桿「涂阿玉傳承獎」，爭取115萬日圓獎金，笑說：「每天都努力拚一下。」

美國 俞俊安 日本

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