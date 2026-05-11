高球／調整心態戰術 侯羽桑喊話拚冠

去年中國信託女子公開賽兩回合打完獨居領先，我國高球好手侯羽桑決賽輪沒能延續好表現，和冠軍擦身而過；相隔一年捲土重來，侯羽桑透露針對心態、球場心態都有調整，希望今年能有好的成果，帶回生涯第二座中國信託女子公開賽金盃。

早在2019年，侯羽桑就以業餘身份打下中國信託女子公開賽冠軍，今年更以「中國信託女子高爾夫之星」身分參賽，堪稱雙重「地主」，也讓她對冠軍更渴望。

「涂阿玉前輩也說，比賽就是想贏，希望會有一場很精彩的比賽。」今天出席開賽記者會的侯羽桑笑說，除了想爭取900萬日幣的冠軍獎金，今年賽事適逢中國信託銀行成立60周年，增設「涂阿玉傳承獎」給三天賽事打出最低桿的選手，自己也想爭取這筆115萬日幣的特別獎金。

「有拿到獎，成績應該也會很不錯。」去年錯過登頂機會的侯羽桑也透露，這一年來針對心態和球場策略都有做訓練，心態上像是進攻、防守要穩住，保持耐心，現在也懂得「留白」，不再排滿比賽，今年就為中國信託女子公開賽特別空一個星期，到東方球場多熟悉環境，為這周好好準備。

這幾天侯羽桑已經下場過，她透露今年球道比較窄、長草比過往長，球場還佈置了很多蘭花，球場綠意盎然昂然，「視覺效果很好，很漂亮。」