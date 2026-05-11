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高球／中信女子公開賽周四燃戰火 增設「涂阿玉傳承獎」

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
「2026 中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」今天舉行開賽記者會，中國信託女子高爾夫之星丁子云（左二）、劉芃姍（右二）、俞涵軒（右一）和侯羽桑一同出席。記者曾思儒／攝影
「2026 中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」今天舉行開賽記者會，中國信託女子高爾夫之星丁子云（左二）、劉芃姍（右二）、俞涵軒（右一）和侯羽桑一同出席。記者曾思儒／攝影

日次巡賽和台巡賽共同認證的「2026 中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」，本周四起一連三天在東方高爾夫俱樂部登場，適逢中國信託成立60周年，今年賽事還將設置「CTBC 60周年 涂阿玉傳承獎」，勉勵選手傳承台灣高球傳奇的拚戰精神。

中國信託商業銀行今天舉辦2026 中國信託女子公開賽開賽記者會，中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠特別宣布，今年賽事將設置「涂阿玉傳承獎」，三日賽事中單輪最低桿選手將可獲得紀念獎牌和115萬日圓，獎金數字也是向涂阿玉生涯的115座冠軍獎盃致敬。

賽事主席暨中國信託金融控股公司最高顧問黃清苑提到，這是中國信託第4次和日次巡賽共同認證的賽事，拿到冠軍可直接拿到日巡賽職業考試最後一關資格。他也提到，賽事一年比一年進步，今年到場能感受到不同氣象，也希望別有意義的一年賽事，台灣女將能將冠軍留在台灣。

今年賽事總獎金日幣5000萬、冠軍獎金900萬，是日次巡次高，吸引來自台灣、中國大陸、日本、韓國、泰國、新加坡及馬來西亞等地，共108位女將同場競技，中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）丁子云、劉芃姍、俞涵軒，以及在美次巡奮戰的侯羽桑、侯羽薔等好手將捍衛主場。

今天5位地主好手齊聚開賽記者會，去年並列地主最佳第7名的侯羽桑笑說：「希望把獎盃和獎金都留在台灣。」丁子云和劉芃姍本周迎戰前也花許多時間下場熟悉東方球場，兩人都指出今年長草更長一些，是比賽時要注意的部分。

本屆賽事自5月14日到16日一連三天開放球迷免費入場，決賽當日將抽出iPhone 17 Pro、漢來日月行館精緻客房一泊二食住宿券、BenQ 65吋智慧電視及BenQ雷射智慧微型投影機等多項好禮；現場賽事成績採用電子螢幕呈現，觀賽民眾可直接掃描球場內的QR code看板了解即時賽況。

賽事同步於中華電信MOD博斯高球二台轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和「CTBC Brothers中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播。

「2026 中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」今天舉行開賽記者會。記者曾思儒／攝影
「2026 中國信託女子公開賽─JLPGA巡迴特別錦標賽」今天舉行開賽記者會。記者曾思儒／攝影

中國信託 高爾夫

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