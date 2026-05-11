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全國小學田徑賽13日登場 新北59名選手前進花蓮

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
體育局長洪玉玲（前排左）授旗勉勵代表黃永誠帶領新北小將挑戰115全小運。圖／新北市體育局提供
體育局長洪玉玲（前排左）授旗勉勵代表黃永誠帶領新北小將挑戰115全小運。圖／新北市體育局提供

115年全國小學田徑錦標賽將於13日至14日在花蓮縣登場，新北市代表隊今上午於板橋體育場舉行授旗儀式，由新北市體育局長洪玉玲親自授旗，勉勵59名小將帶著自信與熱情站上全國舞臺，全力挑戰自我、爭取佳績。

洪玉玲表示，新北市長期深耕基層體育，透過市小運、代表隊選拔、集中訓練及全國賽事參與，持續打造完善培育環境，希望孩子能在運動中建立自信、培養毅力與團隊精神。她也勉勵選手，站上全國舞臺不只是比拚成績，更是展現平時努力與運動家精神的重要時刻，希望大家抱持享受比賽的心情，全力在跑道上衝刺。

體育局表示，本屆代表隊選手皆從115年新北市小學運動會田徑賽中脫穎而出，每名選手都歷經長時間訓練與層層選拔，才取得全國賽資格。其中，代表授旗的光榮國小選手黃永誠，不僅在田徑項目表現亮眼，在課業上也維持自律與穩定表現，是文武雙全的代表性選手。

體育局指出，黃永誠長期面對高強度訓練與挑戰，始終不輕言放棄，每天反覆練習起跑、加速與節奏調整，將每次訓練都轉化為進步動力，也讓成績大幅成長。其中60公尺成績從114年市小運8秒87進步至115年7秒83；100公尺則從14秒23提升至12秒59，短短一年內突破個人成績，展現強勁爆發力與競爭實力。

另外，來自萬里國小的吳芯樺，同樣是本屆焦點選手。出身運動世家的她，自小在運動環境中成長，對田徑充滿熱情。去年成為首位以4年級身分入選代表隊的選手，今年則在60公尺及100公尺項目，再度拿下全市總排名第1名。她平時除維持高強度訓練，也積極調整起跑節奏與步頻穩定性，希望能在全國賽場持續突破自我。

體育局表示，新北小將即將帶著努力與信念前進花蓮，全力挑戰全國舞臺，也希望讓更多人看見新北學生體育的熱血與能量。

新北萬里國小吳芯樺以小五生之姿挑戰全國舞臺。圖／新北市體育局提供
新北萬里國小吳芯樺以小五生之姿挑戰全國舞臺。圖／新北市體育局提供

新北市代表隊今上午於板橋體育場舉行授旗儀式，全力迎戰115全國小學田徑錦標賽。圖／新北市體育局提供
新北市代表隊今上午於板橋體育場舉行授旗儀式，全力迎戰115全國小學田徑錦標賽。圖／新北市體育局提供

授旗代表光榮國小黃永誠短短一年大幅突破個人成績展現強大爆發力與全國競爭實力。圖／新北市體育局提供
授旗代表光榮國小黃永誠短短一年大幅突破個人成績展現強大爆發力與全國競爭實力。圖／新北市體育局提供

田徑 體育 花蓮

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