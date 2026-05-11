全國小學田徑賽13日登場 新北59名選手前進花蓮

115年全國小學田徑錦標賽將於13日至14日在花蓮縣登場，新北市代表隊今上午於板橋體育場舉行授旗儀式，由新北市體育局長洪玉玲親自授旗，勉勵59名小將帶著自信與熱情站上全國舞臺，全力挑戰自我、爭取佳績。

洪玉玲表示，新北市長期深耕基層體育，透過市小運、代表隊選拔、集中訓練及全國賽事參與，持續打造完善培育環境，希望孩子能在運動中建立自信、培養毅力與團隊精神。她也勉勵選手，站上全國舞臺不只是比拚成績，更是展現平時努力與運動家精神的重要時刻，希望大家抱持享受比賽的心情，全力在跑道上衝刺。

體育局表示，本屆代表隊選手皆從115年新北市小學運動會田徑賽中脫穎而出，每名選手都歷經長時間訓練與層層選拔，才取得全國賽資格。其中，代表授旗的光榮國小選手黃永誠，不僅在田徑項目表現亮眼，在課業上也維持自律與穩定表現，是文武雙全的代表性選手。

體育局指出，黃永誠長期面對高強度訓練與挑戰，始終不輕言放棄，每天反覆練習起跑、加速與節奏調整，將每次訓練都轉化為進步動力，也讓成績大幅成長。其中60公尺成績從114年市小運8秒87進步至115年7秒83；100公尺則從14秒23提升至12秒59，短短一年內突破個人成績，展現強勁爆發力與競爭實力。

另外，來自萬里國小的吳芯樺，同樣是本屆焦點選手。出身運動世家的她，自小在運動環境中成長，對田徑充滿熱情。去年成為首位以4年級身分入選代表隊的選手，今年則在60公尺及100公尺項目，再度拿下全市總排名第1名。她平時除維持高強度訓練，也積極調整起跑節奏與步頻穩定性，希望能在全國賽場持續突破自我。

體育局表示，新北小將即將帶著努力與信念前進花蓮，全力挑戰全國舞臺，也希望讓更多人看見新北學生體育的熱血與能量。

新北萬里國小吳芯樺以小五生之姿挑戰全國舞臺。圖／新北市體育局提供

新北市代表隊今上午於板橋體育場舉行授旗儀式，全力迎戰115全國小學田徑錦標賽。圖／新北市體育局提供