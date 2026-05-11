田徑／日本田徑賽林翊凱連破個人最佳 教練盼多些氣勢

在日本大阪舉行的木南道孝田徑賽，台灣男子110公尺跨欄新秀林翊凱在決賽以13秒48連2週締造個人最佳獲得第4名；不過教練王國慧表示，「他還需要多些氣勢。」

現年21歲的林翊凱在上週全國大專校院運動會男子110公尺跨欄決賽，跑出13秒56個人最佳成績摘金，也是當時台灣歷年第2佳的秒數。

接著林翊凱在昨天結束的木南道孝田徑賽，預賽跑出13秒53晉級決賽，並且決賽再以刷新個人最佳的13秒48、第4名作收；而戰友謝元愷跑得更快，以13秒37奪銀。

林翊凱的教練王國慧告訴中央社記者，「其實他決賽沒跑好，熱身時整個動作跟節奏都非常棒，反而上了跑道後有點縮起來，抗壓性的部分還需要再加強一點。」

王國慧笑說：「翊凱就是少了那一點王者的氣勢，這個部分可能要跟他學長兼偶像奎儒多學學了。」

不過林翊凱連續2週都是肉眼可見的進步，還2度打破個人最佳成績，他提到，「現在的感覺都滿好的，對自己的信心一直在增加，當然還是有許多細節要改進。」

王國慧強調，林翊凱現在速度有提升上來，要調整的部分就是上欄技術，以及欄架間的銜接，「只要這個部分突破，成績絕對不只如此。」