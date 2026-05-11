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TPVL／迎戰季後賽 台鋼天鷹走過低谷「RISE UP」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台鋼天鷹正式公布季後賽主視覺與年度口號「RISE UP」。圖／台鋼天鷹提供
台鋼天鷹正式公布季後賽主視覺與年度口號「RISE UP」。圖／台鋼天鷹提供

台鋼天鷹今天正式公布季後賽主視覺與年度口號「RISE UP」，象徵球隊走過低谷後，從逆境中躍起、強勢反彈，以全新爭冠姿態振翅高飛。目前例行賽已接近尾聲，天鷹完成46場賽事，繳出29勝17敗成績，排名聯盟第二，展現本季蛻變後的強勢競爭力。

本次季後賽主視覺以天鷹展翅上升為核心意象，融合明亮藍黃撞色、放射狀光芒與由下而上的視覺軌跡，展現突破天際的強大動能；沉穩深藍象徵逆境中淬鍊出的韌性，閃耀榮耀金則代表對勝利的渴望；貫穿背景的巨鷹圖騰，也象徵團隊精神與球迷一路以來堅定的守護。

台鋼天鷹將於5月23日在鳳山體育館展開季後賽，首戰對上臺北伊斯特，並於隔日移師臺北市立大學天母體育館進行第二戰。本次季後賽採三戰兩勝制，若進入第三戰，將於5月25日再次回到鳳山體育館。

談及本季球隊的蛻變與即將到來的季後賽挑戰，隊長陳建禎說：「我覺得本季最關鍵的改變，是大家心態上的成長。這個賽季遇到不少不順，但我們沒有放棄，而是學會在困難中繼續往前、相信彼此。這樣的轉變很呼應今年季後賽口 號『RISE UP』，不只是戰績上的提升，更是我們從低潮中重新站起來、一起變得更強。進入季後賽，天鷹不管遇到什麼狀況，都會全力以赴拚到最後。」

台鋼 籃球

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