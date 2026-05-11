聽新聞
0:00 / 0:00
TPVL／迎戰季後賽 台鋼天鷹走過低谷「RISE UP」
台鋼天鷹今天正式公布季後賽主視覺與年度口號「RISE UP」，象徵球隊走過低谷後，從逆境中躍起、強勢反彈，以全新爭冠姿態振翅高飛。目前例行賽已接近尾聲，天鷹完成46場賽事，繳出29勝17敗成績，排名聯盟第二，展現本季蛻變後的強勢競爭力。
本次季後賽主視覺以天鷹展翅上升為核心意象，融合明亮藍黃撞色、放射狀光芒與由下而上的視覺軌跡，展現突破天際的強大動能；沉穩深藍象徵逆境中淬鍊出的韌性，閃耀榮耀金則代表對勝利的渴望；貫穿背景的巨鷹圖騰，也象徵團隊精神與球迷一路以來堅定的守護。
台鋼天鷹將於5月23日在鳳山體育館展開季後賽，首戰對上臺北伊斯特，並於隔日移師臺北市立大學天母體育館進行第二戰。本次季後賽採三戰兩勝制，若進入第三戰，將於5月25日再次回到鳳山體育館。
談及本季球隊的蛻變與即將到來的季後賽挑戰，隊長陳建禎說：「我覺得本季最關鍵的改變，是大家心態上的成長。這個賽季遇到不少不順，但我們沒有放棄，而是學會在困難中繼續往前、相信彼此。這樣的轉變很呼應今年季後賽口 號『RISE UP』，不只是戰績上的提升，更是我們從低潮中重新站起來、一起變得更強。進入季後賽，天鷹不管遇到什麼狀況，都會全力以赴拚到最後。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。