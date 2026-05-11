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田徑／日本田徑賽林仲威400欄破PB 盼6月創全國紀錄

中央社／ 台北11日電
台灣男子400公尺跨欄好手林仲威。圖／全大運提供
台灣男子400公尺跨欄好手林仲威。圖／全大運提供

台灣男子400公尺跨欄好手林仲威在剛結束的木南道孝田徑賽，飆出48秒77的個人最佳成績（PB），雖排名第4無緣頒獎台，但他期許自己在6月的新北國際田徑公開賽能破全國紀錄。

木南道孝田徑賽是在日本大阪舉行的重要田徑賽事，通常作為日本田徑大獎賽系列的一部分，也被世界田徑總會列入為洲際巡迴賽。

現年22歲的林仲威從去年亞洲田徑錦標賽奪銅後，狀態一直維持得不錯，去年6月的台灣國際田徑公開賽，就跑出49秒整的個人最佳成績摘金。

今年林仲威將氣勢延續下去，先在新加坡公開賽以49秒98摘金，上週全大運又以破大會的49秒28帶走金牌，而木南道孝田徑賽更是一舉跑進49秒內。

林仲威告訴中央社記者，從去年開始狀態就一直保持得不錯，自己還滿喜歡1到2週就1場比賽的節奏，「這場比賽不但創了個人最佳，也是第1次跑進49秒內，接下來的目標就是要一場比一場進步。」

林仲威在木南道孝田徑賽飆出的48秒77，距離第3名僅差0.01秒，而這個成績，若放在上屆杭州亞運，已經可以獲得銅牌。

林仲威表示，現在距離名古屋亞運還有好幾個月，先不去想太多，「但選手參賽就是想要贏，至少先力拚晉級決賽，狀況如果真的好，當然一定要拚站上頒獎台。」

林仲威接下來將參加6月6日的新北國際田徑公開賽，他說：「板橋體育場的跑道應該是最好跑的，我當然希望可以再進步，挑戰一下全國紀錄。」目前男子400公尺跨欄的全國紀錄，是由彭名揚在2023年世大運締造的48秒62。

不過林仲威透露，從去年就開始在強化第2、3個欄架間可以跑出13步，「只是有時候做到，有時候做不到」，自己的表現還需要更穩定一些。

田徑 日本 大阪

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