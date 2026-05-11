藤球／備辦世界盃 中華隊國手交流賽測試戰術

115年桃園市全民休閒運動交流推廣藤球賽，昨天在開南大學體育館落幕，以2026世界盃國手組成的屏東縣男子代表隊先在三人賽拿下季軍，昨天再於四人賽封王，團隊將此次賽事作為重要備戰，測試新戰術與隊形，為下周出征世界盃做最後的調整，盼能拿下佳績，甚至衝擊名古屋亞運門票。

2026年世界盃將在5月16日至23日於馬來西亞舉行，屏東縣代表隊陶秉業、彭佳俊、陳睿儒、賴聖文、潘俊宇及李捷安正是世界盃國手，教練鄭力元也是世界盃中華隊教練。

鄭力元指出，球隊最大的調整重點，在於目前國際主流的「三人封網」戰術。過去傳統打法多為「一人封網、三人防守」，但隨著國際賽攻擊強度提高，一人封網成功率已逐漸下降，不過鄭力元坦言，這相當考驗選手體能與默契度，前場球員除了需要持續封網，還得參與第二波攻擊組織，整體比賽節奏與張力都比以往強。

「目前完成度還在磨合，但整體實力與表現算穩定，可以打80分，我蠻滿意的。」鄭力元強調，接下來球隊還有三天集訓時間，會邀請桃園的甲組球員協助訓練。此次桃園市也在男子三人賽拿下亞軍，鄭力元希望透過高強度對抗，來模擬世界盃節奏。

中華隊此次四人賽與菲律賓、伊朗同組，鄭力元認為伊朗是實力很接近、也很有機會突破的對手，若能搶下勝利，就很有機會挺進八強。再順利一點也許還有機會叩關名古屋亞運，「球員們也都知道我們想以這個為目標，所以我們也很積極在準備，努力去爭取。」

做球手賴聖文則表示，經過昨天三人賽後的調整，今天彼此在溝通與配合上有明顯提升，包含自己做球的球點與高度控制都有改善。

這次賽事最大的幫助，賴聖文認為是「失誤」，他說：「有比賽之後，才更知道失誤在哪裡，也更知道當下該怎麼溝通與修正，會讓我們更了解彼此。」

攻擊手陶秉業也認為，現階段大家調整得不錯，接下來要在剩下三天集訓裡調整到最好，不只是接球要好，發球要好，三人封網的技術更要練到好。他強調，藤球的翻殺基本上就是一球定生死，因此封網也顯得重要，他更以去年泰皇盃的日本隊為例，表示當時日本就是靠三人封網戰術擊敗世界前二的泰國與馬來西亞。

「亞、奧運等級的比賽是每位選手都想去的舞台，但要先突破預賽，才有資格說想要去亞運。」展望世界盃，陶秉業希望一步一步來，最重要的還是先把每場比賽做好，才有機會去拚更高的舞台。

此次交流推廣賽由開南大學協助，提供場地、住宿與各方面後勤支援。開南大學前瞻發展處處長孫國勛表示，很高興看到我國選手透過長期訓練逐漸在國際舞台展現成果，也期待未來能持續透過賽事合作，推動藤球甚至更多運動項目的發展，並祝福中華隊能在世界盃爭取佳績、為台灣爭光。