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藤球／備辦世界盃 中華隊國手交流賽測試戰術

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
屏東縣男子代表隊奪下桃園市全民休閒運動交流推廣藤球賽的四人賽冠軍。圖／藤球協會提供
屏東縣男子代表隊奪下桃園市全民休閒運動交流推廣藤球賽的四人賽冠軍。圖／藤球協會提供

115年桃園市全民休閒運動交流推廣藤球賽，昨天在開南大學體育館落幕，以2026世界盃國手組成的屏東縣男子代表隊先在三人賽拿下季軍，昨天再於四人賽封王，團隊將此次賽事作為重要備戰，測試新戰術與隊形，為下周出征世界盃做最後的調整，盼能拿下佳績，甚至衝擊名古屋亞運門票。

2026年世界盃將在5月16日至23日於馬來西亞舉行，屏東縣代表隊陶秉業、彭佳俊、陳睿儒、賴聖文、潘俊宇及李捷安正是世界盃國手，教練鄭力元也是世界盃中華隊教練。

鄭力元指出，球隊最大的調整重點，在於目前國際主流的「三人封網」戰術。過去傳統打法多為「一人封網、三人防守」，但隨著國際賽攻擊強度提高，一人封網成功率已逐漸下降，不過鄭力元坦言，這相當考驗選手體能與默契度，前場球員除了需要持續封網，還得參與第二波攻擊組織，整體比賽節奏與張力都比以往強。

「目前完成度還在磨合，但整體實力與表現算穩定，可以打80分，我蠻滿意的。」鄭力元強調，接下來球隊還有三天集訓時間，會邀請桃園的甲組球員協助訓練。此次桃園市也在男子三人賽拿下亞軍，鄭力元希望透過高強度對抗，來模擬世界盃節奏。

中華隊此次四人賽與菲律賓、伊朗同組，鄭力元認為伊朗是實力很接近、也很有機會突破的對手，若能搶下勝利，就很有機會挺進八強。再順利一點也許還有機會叩關名古屋亞運，「球員們也都知道我們想以這個為目標，所以我們也很積極在準備，努力去爭取。」

做球手賴聖文則表示，經過昨天三人賽後的調整，今天彼此在溝通與配合上有明顯提升，包含自己做球的球點與高度控制都有改善。

這次賽事最大的幫助，賴聖文認為是「失誤」，他說：「有比賽之後，才更知道失誤在哪裡，也更知道當下該怎麼溝通與修正，會讓我們更了解彼此。」

攻擊手陶秉業也認為，現階段大家調整得不錯，接下來要在剩下三天集訓裡調整到最好，不只是接球要好，發球要好，三人封網的技術更要練到好。他強調，藤球的翻殺基本上就是一球定生死，因此封網也顯得重要，他更以去年泰皇盃的日本隊為例，表示當時日本就是靠三人封網戰術擊敗世界前二的泰國與馬來西亞。

「亞、奧運等級的比賽是每位選手都想去的舞台，但要先突破預賽，才有資格說想要去亞運。」展望世界盃，陶秉業希望一步一步來，最重要的還是先把每場比賽做好，才有機會去拚更高的舞台。

此次交流推廣賽由開南大學協助，提供場地、住宿與各方面後勤支援。開南大學前瞻發展處處長孫國勛表示，很高興看到我國選手透過長期訓練逐漸在國際舞台展現成果，也期待未來能持續透過賽事合作，推動藤球甚至更多運動項目的發展，並祝福中華隊能在世界盃爭取佳績、為台灣爭光。

中華隊 世界盃 屏東縣

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