羅馬女網／拍下澳網冠軍！謝淑薇合體王欣瑜開紅盤

2023年一起拿下法網女雙冠軍的我國「一姊」謝淑薇和中國「金花」王欣瑜，相隔近3年重新攜手，第一場就在羅馬女網賽拍下第3種子，在將近2小時激戰中挺進第二輪。

羅馬女網賽屬於WTA 1000等級的大賽，總獎金831萬2293美金，單打96籤、雙打32籤，是月底登場的法網前哨戰，我國共有3名女將謝淑薇、詹皓晴和吳芳嫺參戰，今天都迎接首輪賽事。

率先出賽的詹皓晴出師不利，她和匈牙利搭檔史托拉（Fanny Stollar）碰捷克諾斯科娃（Linda Noskova）／瓦倫托娃（Tereza Valentova），兩盤各只拿下1局，以1：6、1：6止步首輪。

謝淑薇本周和王欣瑜重新合體，這是兩人2023年美網後再度合拍，對手是今年打下澳網冠軍、列大會第3種子的比利時梅騰絲（Elise Mertens）／中國張帥，其中梅騰絲也是謝淑薇一起打下2021年溫布頓和2024年澳網冠軍的前搭檔。

面對熟悉的對手，首盤雙方互破兩個發球局，一路激戰到「搶7」，「海峽組合」雖以6：7（2：7）讓出，第二盤把握第12局破發機會，從4：5落後到連趕3局，以7：5扳平盤數。

決勝的「超級搶10」，「海峽組合」連破對手3個發球分，將領先一口氣擴大到7：2，最終以10：6收下勝利，在1小時又59分鐘大戰中挺進16強。