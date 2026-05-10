射擊／刷新世界紀錄！劉宛渝、楊昆弼奪世界盃混雙金牌

我國射擊好手劉宛渝和楊昆弼，今天聯手在哈薩克舉行的世界盃飛靶賽事中，在不定向飛靶混雙射出36分，打破新制世界紀錄，也一舉帶回金牌，寫下中華射擊隊新猷，亮眼表現也登上官網。

世界盃一年共有4站，5月2日一路進行到11日的哈薩克站是今年第二站，都有奧運資歷的劉宛渝和楊昆弼展現穩定性，兩人各自命中18盤，以36分成績登上首位，成績還刷新飛靶不定向混雙新制世界紀錄，更具歷史意義。

銀牌的義大利組合斯坦科（Silvana Maria Stanco）／菲力皮斯（Mauro De Filippis）打下33分，印度組合卡普爾（Vivaan Kapoor）／尼魯（Neeru Neeru）以24分獲得銅牌。

劉宛渝與楊昆弼今年初才再卡達舉辦的亞洲射擊錦標賽飛靶不定向混雙項目中奪下銅牌，兩人延續絕佳默契與穩定實力，世界盃賽場一舉奪金，讓今年名古屋亞運爭取獎牌注入強心針。

我國射擊好手劉宛渝（左）和楊昆弼在哈薩克舉行的世界盃奪下不定向飛靶混雙金牌。 劉宛渝提供

我國射擊好手劉宛渝（左三）和楊昆弼（右三）在哈薩克舉行的世界盃奪下不定向飛靶混雙金牌。圖／中華民國射擊協會提供