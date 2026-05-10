快訊

苗警晚間苗栗市追違規車子衝出道路 2警察受傷送醫

國道一號台中大雅段不明原因火燒車 駕駛及時逃出

聽新聞
0:00 / 0:00

射擊／刷新世界紀錄！劉宛渝、楊昆弼奪世界盃混雙金牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國射擊好手劉宛渝（左）和楊昆弼在哈薩克舉行的世界盃奪下不定向飛靶混雙金牌。 劉宛渝提供
我國射擊好手劉宛渝（左）和楊昆弼在哈薩克舉行的世界盃奪下不定向飛靶混雙金牌。 劉宛渝提供

我國射擊好手劉宛渝楊昆弼，今天聯手在哈薩克舉行的世界盃飛靶賽事中，在不定向飛靶混雙射出36分，打破新制世界紀錄，也一舉帶回金牌，寫下中華射擊隊新猷，亮眼表現也登上官網。

世界盃一年共有4站，5月2日一路進行到11日的哈薩克站是今年第二站，都有奧運資歷的劉宛渝和楊昆弼展現穩定性，兩人各自命中18盤，以36分成績登上首位，成績還刷新飛靶不定向混雙新制世界紀錄，更具歷史意義。

銀牌的義大利組合斯坦科（Silvana Maria Stanco）／菲力皮斯（Mauro De Filippis）打下33分，印度組合卡普爾（Vivaan Kapoor）／尼魯（Neeru Neeru）以24分獲得銅牌。

劉宛渝與楊昆弼今年初才再卡達舉辦的亞洲射擊錦標賽飛靶不定向混雙項目中奪下銅牌，兩人延續絕佳默契與穩定實力，世界盃賽場一舉奪金，讓今年名古屋亞運爭取獎牌注入強心針。

我國射擊好手劉宛渝（左）和楊昆弼在哈薩克舉行的世界盃奪下不定向飛靶混雙金牌。 劉宛渝提供
我國射擊好手劉宛渝（左）和楊昆弼在哈薩克舉行的世界盃奪下不定向飛靶混雙金牌。 劉宛渝提供

我國射擊好手劉宛渝（左三）和楊昆弼（右三）在哈薩克舉行的世界盃奪下不定向飛靶混雙金牌。圖／中華民國射擊協會提供
我國射擊好手劉宛渝（左三）和楊昆弼（右三）在哈薩克舉行的世界盃奪下不定向飛靶混雙金牌。圖／中華民國射擊協會提供

我國射擊好手劉宛渝（中）和楊昆弼（左）在哈薩克舉行的世界盃奪下不定向飛靶混雙金牌。圖／中華民國射擊協會提供
我國射擊好手劉宛渝（中）和楊昆弼（左）在哈薩克舉行的世界盃奪下不定向飛靶混雙金牌。圖／中華民國射擊協會提供

楊昆弼 奧運 劉宛渝

延伸閱讀

射擊／楊昆弼劉宛渝世界盃破紀錄 不定向飛靶混雙摘金

柔道／楊勇緯哈薩克大滿貫賽奪銅 獲勝難掩激動情緒

桌球世團賽／4強賽不敵日本 中華男團奪銅追平最佳

被擊倒再站起來！陳詩欣跌宕人生 如跆拳道賽場縮影

相關新聞

桌球世團賽／4強賽不敵日本 中華男團奪銅追平最佳

勇闖2026年倫敦世界團體桌球錦標賽男子4強的中華隊，今天凌晨對決日本，領銜的「一哥」林昀儒碰世界排名第3的老對手張本智和先搶下首局，可惜錯過一次局點機會，最終在兩次「丟士」都吞敗，加上第二點的馮翊新和17歲小將郭冠宏沒能突破，以點數0：3敗陣，收穫追平隊史最佳紀錄的銅牌，連兩年站上頒獎台。

射擊／刷新世界紀錄！劉宛渝、楊昆弼奪世界盃混雙金牌

我國射擊好手劉宛渝和楊昆弼，今天聯手在哈薩克舉行的世界盃飛靶賽事中，在不定向飛靶混雙射出36分，打破新制世界紀錄，也一舉帶回金牌，寫下中華射擊隊新猷，亮眼表現也登上官網。

拔河／高票當選新任理事長 葉政彥目標：帶領拔河走向更高峰

中華民國拔河運動協會今天召開第九屆第一次會員大會，經過全體出席會員投票，葉政彥以百分百得票率高票當選拔河協會第九屆理事長，他承諾將「帶領拔河走向更高峰」，朝世界運動會7連霸繼續努力。

田徑／羅佩琳首跑進57秒內 木南道孝記念賽奪金牌

我國田徑女子400公尺跨欄好手羅佩琳，今天在日本大阪「第13回木南道孝記念陸上競技大会」中，以56秒98創下個人最佳成績勇奪金牌，同時也是生涯首度跑進57秒內，持續為名古屋亞運備戰調整。

自由車／96聯賽台北站 許仕儒毫秒差逆襲奪冠、黃亭茵大集團衝刺封后

2026年《96自由車聯賽》台北站暨國手選拔積分賽今天在台北天母運動公園正式登場，作為115年度國手選拔積分賽開幕戰，今年賽事吸引近450名選手參賽，創下歷屆新高，同時也首度與日本「Tour de Okinawa環沖繩自行車賽」完成國際合作簽約，象徵96聯賽正式邁向國際化發展新階段。

田徑／張博雅百公尺跨欄突破13秒 紀政後第1人

在日本大阪舉行的木南道孝田徑賽，台灣「跨欄甜心」張博雅今天在女子100公尺跨欄決賽狂飆12秒96，成為史上第2人突破13...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。