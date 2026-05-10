拔河／高票當選新任理事長 葉政彥目標：帶領拔河走向更高峰

中華民國拔河運動協會今天召開第九屆第一次會員大會，經過全體出席會員投票，葉政彥以百分百得票率高票當選拔河協會第九屆理事長，他承諾將「帶領拔河走向更高峰」，朝世界運動會7連霸繼續努力。

卸下擔任2屆理事長重任的前理事長陳建平致詞時表示，時光飛逝，八年任期轉眼即逝，衷心感謝所有會員、幹部們的支持，讓他有機會為大家服務。這八年來，因為有拔河大家庭成員無私的奉獻與支援，拔河界共同完成了一場場精彩的活動，這份感動將永存心中。陳建平強調，卸任不是終點，是另一種陪伴的開始，期許新團隊能帶領會務蒸蒸日上。

新任理事長葉政彥曾任中華民國網球協會理事長、桃園市體育會理事長，今年中華民國田徑協會理事長將期滿，他轉換角色繼續在體育圈付出。今天馬不停蹄上任的葉政彥承諾，帶領新任理監事團隊，致力於推動基層拔河運動發展重點，並以2029卡爾斯魯爾世界運動會為目標，再創拔河新的篇章。

今年室外拔河世錦賽9月將在南非登場，葉政彥也喊出「得牌數超越以往」目標，朝超越上一屆締造的5金2銀成績努力。

今天會員大會選舉同時選出新任理事、監事團隊，團隊成員涵蓋年輕的優秀人才，展現薪火相傳與創新進步的氣象，為拔河協會注入年輕與專業的力量。