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田徑／羅佩琳首跑進57秒內 木南道孝記念賽奪金牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羅佩琳在日本大阪「第13回木南道孝記念陸上競技大会」中，以56秒98創下個人最佳成績勇奪金牌。圖／查爾斯運動行銷提供
羅佩琳在日本大阪「第13回木南道孝記念陸上競技大会」中，以56秒98創下個人最佳成績勇奪金牌。圖／查爾斯運動行銷提供

我國田徑女子400公尺跨欄好手羅佩琳，今天在日本大阪「第13回木南道孝記念陸上競技大会」中，以56秒98創下個人最佳成績勇奪金牌，同時也是生涯首度跑進57秒內，持續為名古屋亞運備戰調整。

羅佩琳是第四次參與該賽事，去年也在同樣的場地突破了維持長達7年半的個人紀錄，並接續在2025台灣國際田徑公開賽的預賽，再次突破成績以57秒44達標2026名古屋亞運，終於圓了她追求已久的亞運目標。

今年羅佩琳400公尺跨欄的賽季在五月初展開，上周在靜岡國際田徑公開賽跑出58秒17的成績，她表示過程中有很多細節沒有做好，但感覺自己的身體狀態是好的，有了上周的經驗，在本場賽事更專心地執行欄間策略，通過終點時看到秒數是56開頭，覺得不敢置信，最終也收穫了她在海外C級賽事的首面金牌。

羅佩琳賽後針對比賽內容說：「今天其實沒有為自己設定秒數要跑多少，目標就是要把第六個欄做好，好好去完成這個階段性的目標。上個禮拜的比賽這個欄沒有做好，所以這個禮拜在大阪的移地訓練，自己就一直思考要怎麼去調整。放下靜岡比不好的心情，好好專注在大阪這場，大阪長居的這個田徑場很好跑、天氣也很舒服，然後也很感激大阪給我這個機會，讓我可以第四次來到這裡比賽。」

對於能夠跑出佳績，羅佩琳特別感謝團隊以及贊助商們一直以來對自己的協助，讓自己可以全心投入在訓練、比賽之中。

羅佩琳賽後對於團隊分工分享道，「首先要感謝經紀人查爾斯，這兩個禮拜來陪我在日本，幫我張羅吃的、住宿、機票、交通、還有移地訓練的場地等等。還要感謝陳柏成教練，在他飛來日本前，遠端幫助我安排課表，這禮拜也飛到大阪幫我為這場比賽做調整，今年欄間策略的調整，他給了我很多的鼓勵，我跑出去的時候似乎還聽到觀眾席他大喊：『佩琳，第六支欄！』讓我可以勇敢去突破自己的恐懼。」

羅佩琳也感謝唯心運動物理治療所的蔡丞哲院長，特地排開手邊工作來日本協助，以及營養師團隊的幫忙，「還有謝謝我的贊助商們萬泰科技、永齡基金會、新光三越、濰視眼科、FOOTER還有各個裝備、營養品的贊助商，因為有他們的幫助，讓我可以放心地訓練以及安排適合的國際賽事，真的很感謝他們願意支持及相信我。」

羅佩琳下一場賽事預計是2026新北國際田徑公開賽，她希望能夠持續穩定目前欄間的節奏，繼續尋求突破自我成績，「最後，要感謝一直支持我的男友、家人和粉絲們，他們是我心裡強大的動力，有他們的鼓勵，讓我可以放心去追求夢想。」

羅佩琳在日本大阪「第13回木南道孝記念陸上競技大会」中，以56秒98創下個人最佳成績勇奪金牌。圖／查爾斯運動行銷提供
羅佩琳在日本大阪「第13回木南道孝記念陸上競技大会」中，以56秒98創下個人最佳成績勇奪金牌。圖／查爾斯運動行銷提供

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