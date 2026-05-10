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自由車／96聯賽台北站 許仕儒毫秒差逆襲奪冠、黃亭茵大集團衝刺封后

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
96自由車聯賽台北站暨國手選拔積分賽今天在台北天母運動公園正式登場。圖／大會提供
96自由車聯賽台北站暨國手選拔積分賽今天在台北天母運動公園正式登場。圖／大會提供

2026年《96自由車聯賽》台北站暨國手選拔積分賽今天在台北天母運動公園正式登場，作為115年度國手選拔積分賽開幕戰，今年賽事吸引近450名選手參賽，創下歷屆新高，同時也首度與日本「Tour de Okinawa環沖繩自行車賽」完成國際合作簽約，象徵96聯賽正式邁向國際化發展新階段。

本屆男子菁英組與U23組進行41公里、共17圈的高速城市繞圈賽，天母賽道以高速平路、密集彎道與節奏變化著稱，被視為台灣最具代表性的城市繞圈賽之一。比賽過程中，來自日本職業車隊宇都宮閃電隊的杜志濠與馮俊凱多次聯手發動突圍，試圖撕裂主集團，但最終由年輕小將許仕儒成功跟上節奏，在最後直線衝刺中與杜志濠上演毫秒級對決。

最終，效力於前勁車隊的許仕儒以52分18秒率先壓線，驚險擊敗同樣52分18秒完賽的杜志濠，拿下男子菁英組與U23組雙料冠軍，Bryton Racing Team的萬大中則以52分20秒奪得季軍。

許仕儒賽後坦言，原先沒有預期會以領先集團的方式完成比賽，「過程強度真的很高，我跟杜大哥（杜志濠）兩個人一直在拉高強度、擴大秒差。」他透露，關鍵時刻是在馮俊凱那波攻勢被追回後，杜志濠再次發動進攻，自己則果斷選擇跟上。「因為職業選手通常會輪流攻擊，一定要跟上去，最後衝刺我本來就蠻有信心。」

雖然在最後衝刺遭到逆轉，但杜志濠對許仕儒的表現給予高度肯定，「仕儒在國內的極端衝刺能力是數一數二的好，所以我其實有預想到最後可能會是這樣的局面。」他也認為，今年96聯賽納入國手積分制度後，明顯提升整體競爭強度，「現在有更多場比賽可以觀察不同能力型態的選手，對台灣自由車發展一定是好事。」

女子菁英組方面，「台灣一姊」黃亭茵再度展現王者經驗，以37分06秒摘下冠軍，不過相較過往多次以單飛突圍方式奪冠，今年戰況明顯更加激烈。黃亭茵坦言，今年女子組整體實力與戰術成熟度都明顯提升，「以前幾年常常可以直接突圍出去，但今年怎麼攻都甩不開，大家的頭腦跟實力都有提升。」

除了賽事本身，今年96聯賽另一大焦點，便是與日本Tour de Okinawa正式締結合作夥伴關係，未來透過96好動客報名的台灣選手參加沖繩賽事時，將享有專屬報到區、起跑區及限定紀念品等資源，進一步提升台灣選手與國際賽事接軌的機會。

本屆台北站四色榮譽衫得主也正式出爐，冠軍GUSTO橘衫與衝刺王TRiPEAK藍衫皆由許仕儒拿下；新人王沖繩縣自転車競技聯盟白衫由Bryton Racing Team的萬大中獲得；登山王中華賓士紅點衫則由杜志濠穿上。

第三屆96聯賽台北站完美落幕，2026年96聯賽也正式點燃國手積分戰火，9月7日將移師高海拔經典賽場「武嶺」，迎接更殘酷的爬坡決戰。

96自由車聯賽台北站暨國手選拔積分賽今天在台北天母運動公園正式登場。圖／大會提供
96自由車聯賽台北站暨國手選拔積分賽今天在台北天母運動公園正式登場。圖／大會提供

天母 日本 自由車

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