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田徑／張博雅百公尺跨欄突破13秒 紀政後第1人

中央社／ 台北10日電
「跨欄甜心」張博雅。圖／運發中心提供(資料照)
「跨欄甜心」張博雅。圖／運發中心提供(資料照)

在日本大阪舉行的木南道孝田徑賽，台灣「跨欄甜心」張博雅今天在女子100公尺跨欄決賽狂飆12秒96，成為史上第2人突破13秒大關，距離紀政的全國紀錄也僅差0.03秒。

這次赴日本征戰木南道孝田徑賽，張博雅在女子100公尺跨欄決賽迎來重大突破，逆風下飆出12秒96成績，不僅拿到銅牌、再次達標名古屋亞運，並成為台灣史上第2人突破13秒大關，甚至險些改寫紀政於1970年締造的12秒93全國紀錄，讓張博雅直呼「終於做到了」。

跑進13秒向來被視為女子100公尺跨欄選手的重要里程碑，而且自紀政後，台灣女子跨欄選手始終無人「跨」過這道高牆，如今張博雅終於如願突破，為生涯寫下新的篇章。

指導教練王國慧接受中央社採訪時指出，先期待張博雅上週全大運就跑進13秒內，可惜受到氣候影響，無緣完成目標，加上愛徒全大運除了主項100公尺跨欄外，還有比200公尺、4X100公尺接力，身體負荷較大，因此本週沒有做太多訓練，以疲勞恢復為主。

王國慧透露，張博雅剛來到日本還有點疲勞，適應場地狀況也沒有達到最佳，不過今天跑起來順暢很多，而且與其他日本好手同場較勁的良性競爭，終於達到預期目標，並笑說：「我覺得表現還可以更好一點。」

從去年全國運動會就開始佈局讓張博雅「跑到13秒內」計畫，王國慧分析愛徒接觸欄架訓練時間比其餘頂尖選手還要短，未來絕對還有成長空間，現階段持續以打破全國為目標，進而挑戰9月名古屋亞運的頒獎台，「這兩年帶著她往國際賽累積經驗，今年變得比較成熟，現在跑完也更有信心。」

張博雅 田徑 大阪

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