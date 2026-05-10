昀儒明日之星桌球賽宜蘭盛大開幕 「沈默刺客」林昀儒14日快閃簽名

宜蘭桌球界的年度基層盛事「2026第四屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽」今天在宜蘭運動公園體育館開幕，賽事規模再創新高，吸引全台超過1100位國小桌球菁英與隊職員齊聚，展開為期6天比賽；令球迷興奮的消息是，剛在國際賽場奪牌的國手林昀儒預計5月14日下午返鄉舉辦簽名會，為小將們加油打氣。

今天開幕儀式由宜蘭縣代理縣長林茂盛主持，林茂盛表示，宜蘭縣長期推動「健康運動城市」，透過「明日之星」系列賽事的舉辦，旨在提供基層選手競技的舞台，今天雖然縣籍國手林昀儒因征戰倫敦世界團體桌球錦標賽，未能趕上開幕，但林昀儒特別透過大會轉達對選手的祝福，勉勵大家享受比賽、勇敢突破自我，期許宜蘭能成為孕育未來奧運人才的搖籃。

在國際戰況方面，林昀儒剛帶領台灣男團在倫敦世錦賽四強賽中，與世界排名第四的日本隊激戰，最終雖以0：3惜敗，但連續兩屆奪得銅牌，已追平隊史最佳戰績，「沈默刺客」的穩定表現再次讓世界看見台灣。

主辦單位宜蘭縣運動產業發展協會透露，林昀儒在結束國際賽程回國後，已敲定5月14日賽事最後日天的下午2時至2時30分，在宜運體育館舉辦限時半小時的個人簽名會，屆時將引爆現場熱潮，簽名規則是每人限簽一件物品。

這次桌球錦標賽是宜蘭縣「運動i臺灣2.0」計畫的核心活動，比賽自5月9日持續至14日，涵蓋國小一至六年級共12個組別，將頒發48個獎項。賽場上小球員們揮汗如雨，展現精湛球技與不服輸的運動精神，縣府邀請全國民眾蒞臨現場觀賽，並在5月14日當天一睹國林昀儒的風采。

第四屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽今天在宜蘭運動公園體育館開幕，吸引全台超過1100位國小桌球菁英與隊職員齊聚，展開為期6天比賽，國手林昀儒預計5月14日下午返鄉舉辦簽名會，為小將們加油打氣。圖／縣府提供