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昀儒明日之星桌球賽宜蘭盛大開幕 「沈默刺客」林昀儒14日快閃簽名
宜蘭桌球界的年度基層盛事「2026第四屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽」今天在宜蘭運動公園體育館開幕，賽事規模再創新高，吸引全台超過1100位國小桌球菁英與隊職員齊聚，展開為期6天比賽；令球迷興奮的消息是，剛在國際賽場奪牌的國手林昀儒預計5月14日下午返鄉舉辦簽名會，為小將們加油打氣。
今天開幕儀式由宜蘭縣代理縣長林茂盛主持，林茂盛表示，宜蘭縣長期推動「健康運動城市」，透過「明日之星」系列賽事的舉辦，旨在提供基層選手競技的舞台，今天雖然縣籍國手林昀儒因征戰倫敦世界團體桌球錦標賽，未能趕上開幕，但林昀儒特別透過大會轉達對選手的祝福，勉勵大家享受比賽、勇敢突破自我，期許宜蘭能成為孕育未來奧運人才的搖籃。
在國際戰況方面，林昀儒剛帶領台灣男團在倫敦世錦賽四強賽中，與世界排名第四的日本隊激戰，最終雖以0：3惜敗，但連續兩屆奪得銅牌，已追平隊史最佳戰績，「沈默刺客」的穩定表現再次讓世界看見台灣。
主辦單位宜蘭縣運動產業發展協會透露，林昀儒在結束國際賽程回國後，已敲定5月14日賽事最後日天的下午2時至2時30分，在宜運體育館舉辦限時半小時的個人簽名會，屆時將引爆現場熱潮，簽名規則是每人限簽一件物品。
這次桌球錦標賽是宜蘭縣「運動i臺灣2.0」計畫的核心活動，比賽自5月9日持續至14日，涵蓋國小一至六年級共12個組別，將頒發48個獎項。賽場上小球員們揮汗如雨，展現精湛球技與不服輸的運動精神，縣府邀請全國民眾蒞臨現場觀賽，並在5月14日當天一睹國林昀儒的風采。
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