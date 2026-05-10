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桌球世團賽／4強賽不敵日本 中華男團奪團追平最佳
勇闖2026年倫敦世界團體桌球錦標賽男子4強的中華隊，今天凌晨對決日本，領銜的「一哥」林昀儒碰世界排名第3的老對手張本智和先搶下首局，可惜錯過一次局點機會，最終在兩次「丟士」都吞敗，加上第二點的馮翊新和17歲小將郭冠宏沒能突破，以點數0：3敗陣，收穫追平隊史最佳紀錄的銅牌，連兩年站上頒獎台。
中華隊8強賽在5點大戰力退瑞典隊，獨拿兩點的林昀儒第一點對決張本智和，世界排名第7的林昀儒首局以11：5拿下，但第二局9：11讓出；第三局林昀儒從開局1：5落後到10：9率先搶下局末點，但沒能把握搶下局數機會，以10：12失守，也讓張本智和先取得局數「聽牌」優勢。
第四局，林昀儒雖在7：10落後下連趕3分，但第4個賽末點危機沒再躲過，以10：12結束比賽。
第二點由世界排名73的馮翊新碰今年世界盃奪下亞軍的松島輝空，面對世界排名第8的對手，馮翊新以8：11、8：11、4：11敗陣。
17歲小將郭冠宏擔綱第三點，碰世界排名18的戶上隼輔以8：11、9：11、5：11吞敗，讓日本搶下決賽門票，沒能推進隊史成績的中華隊仍締造連兩屆奪銅的難得紀錄。
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