藤球交流推廣賽桃園登場 期待從地方推向全臺灣

為推廣全民運動風氣並促進各地選手交流，由桃園市政府指導，桃園市體育局及中華民國藤球協會共同主辦的「115年桃園市全民休閒運動交流推廣藤球賽事」，在5月9日、10日邀請各縣市組隊同場競技。桃園市政府體育局長許彥輝表示，希望提供選手實戰磨練機會，也讓更多民眾認識這項在東南亞相當盛行的運動。

桃園市近年積極推動多元體育發展，也將承辦115年全民運動會。為配合新南向政策，特地舉辦這次交流推廣賽，讓這項運動持續在台灣推廣，許彥輝說：「目前桃園已有上百位選手投入訓練，希望透過以賽代訓，增加交流機會，也讓藤球運動風氣能在桃園盛行。」

談起對藤球的印象，許彥輝分享，小時候經常看到移工朋友在社區或足球場利用空地踢藤球，簡單架起場地就能比賽，而比賽中常出現倒掛金鉤等高難度動作，令人驚艷。他也盼，在新南向政策這方面，能發揮很好的運動外交實力，讓更多民眾了解藤球的魅力所在。

此次賽事在開南大學體育館舉辦，校長郭鐘達表示，學校過去在籃球、競技啦啦隊及棒球領域皆有不錯成績，近年因東南亞學生增加，加上桃園多所中學都有推動藤球賽事，校方也積極投入這項運動推廣。

郭鐘達更透露，下半年將與桃園多所中學合作舉辦藤球邀請賽，之後再繼續推動全國性的競技比賽，「希望以台灣為出發點，再邁向國際化的藤球賽事。」

「在桃園比賽有種『回家的感覺』。」代表桃園市出賽的林銘軒表示，這不僅能邀請親友到場，也有更安定的感覺。

而桃園有許多外籍移工，許多人平常就可以看到移工在踢球，因此林銘軒認為，桃園要推廣其實有一定的優勢，不過目前比較沒有學校專門訓練藤球，也許未來可以先從這個方向開始發展。

為推廣全民運動風氣並促進各地選手交流，由桃園市政府指導，桃園市體育局及中華民國藤球協會共同主辦的「115年桃園市全民休閒運動交流推廣藤球賽事」，在5月9日、10日邀請各縣市組隊同場競技。圖中華民國藤球協會提供

為推廣全民運動風氣並促進各地選手交流，由桃園市政府指導，桃園市體育局及中華民國藤球協會共同主辦的「115年桃園市全民休閒運動交流推廣藤球賽事」，在5月9日、10日邀請各縣市組隊同場競技。圖中華民國藤球協會提供

為推廣全民運動風氣並促進各地選手交流，由桃園市政府指導，桃園市體育局及中華民國藤球協會共同主辦的「115年桃園市全民休閒運動交流推廣藤球賽事」，在5月9日、10日邀請各縣市組隊同場競技。圖中華民國藤球協會提供

為推廣全民運動風氣並促進各地選手交流，由桃園市政府指導，桃園市體育局及中華民國藤球協會共同主辦的「115年桃園市全民休閒運動交流推廣藤球賽事」，在5月9日、10日邀請各縣市組隊同場競技。圖中華民國藤球協會提供

為推廣全民運動風氣並促進各地選手交流，由桃園市政府指導，桃園市體育局及中華民國藤球協會共同主辦的「115年桃園市全民休閒運動交流推廣藤球賽事」，在5月9日、10日邀請各縣市組隊同場競技。圖中華民國藤球協會提供

為推廣全民運動風氣並促進各地選手交流，由桃園市政府指導，桃園市體育局及中華民國藤球協會共同主辦的「115年桃園市全民休閒運動交流推廣藤球賽事」，在5月9日、10日邀請各縣市組隊同場競技。圖中華民國藤球協會提供

為推廣全民運動風氣並促進各地選手交流，由桃園市政府指導，桃園市體育局及中華民國藤球協會共同主辦的「115年桃園市全民休閒運動交流推廣藤球賽事」，在5月9日、10日邀請各縣市組隊同場競技。圖中華民國藤球協會提供

為推廣全民運動風氣並促進各地選手交流，由桃園市政府指導，桃園市體育局及中華民國藤球協會共同主辦的「115年桃園市全民休閒運動交流推廣藤球賽事」，在5月9日、10日邀請各縣市組隊同場競技。圖中華民國藤球協會提供