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射擊／中華民國射擊協會改選陳武田當選理事長 持續推動射擊運動發展

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華民國射擊協會今天進行第14屆理、監事改選作業。圖／中華民國射擊協會提供
中華民國射擊協會今天進行第14屆理、監事改選作業。圖／中華民國射擊協會提供

中華民國射擊協會今天上午召開「第14屆第1次會員代表大會」，來自全國各地之會員代表齊聚一堂，共同參與會務報告、理監事改選及未來會務發展方向討論，會議過程順利圓滿。本次會員代表大會完成第14屆理、監事改選作業，並於隨後召開理事會推選新任理事長，由陳武田獲選為第14屆理事長，原任理事長陳士魁交棒。

陳武田長期關心我國射擊運動發展，對基層培育、競技實力提升及國際接軌皆相當投入，未來將持續結合各界資源，推動我國射擊運動穩健發展。

此外，本屆副理事長由蕭政文、許宏斌及何方略擔任，協助理事長共同推動協會各項會務工作；祕書長則由黃冠文擔任，未來將負責協會行政事務推動與整體會務執行，凝聚國內射擊運動能量，深化基層扎根、強化國家代表隊培訓體系，並積極提升國際競爭力。

陳武田表示，未來協會將持續秉持公開、公平及專業原則推展會務，除積極培育優秀射擊人才外，也將持續爭取國際交流與賽事合作機會，完善國內訓練環境，攜手各界共同推動射擊運動向下扎根、向上提升，為我國競技運動發展再創佳績。

中華民國射擊協會指出，本次會員代表大會亦順利完成各項議程，展現協會良好運作機制與會員高度參與精神，為未來發展奠定穩固基礎。

中華民國射擊協會今天進行第14屆理、監事改選作業。圖／中華民國射擊協會提供
中華民國射擊協會今天進行第14屆理、監事改選作業。圖／中華民國射擊協會提供

陳士魁 運動

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