2026國際奧林匹克路跑新北登場 中華隊國手陪跑打造最有感賽道體驗

中華奧林匹克委員會主辦之年度全民運動盛事「2026國際奧林匹克路跑」，今天（9日）於新北市板橋浮洲橋下堤外自行車道盛大登場。本屆賽事以「為亞運選手加油」為主軸，號召全民以實際行動迎接今年9月即將登場的「2026愛知名古屋亞運」，吸引眾多跑者與民眾熱情參與，現場氣氛熱烈。本次活動更邀請到亞洲奧林匹克理事會以及日本愛知名古屋亞運籌備會貴賓出席本次活動，一同共襄盛舉、支持本次的路跑活動。

今年奧林匹克路跑於5月舉辦，考量天氣因素，規劃10公里挑戰組與3公里亞運FUN RUN組，活動於清晨7點20分鳴槍起跑，近800名跑者在倒數聲中同步出發，沿著河濱賽道奔馳，展現全民運動的活力與熱情。

中華奧會主席蔡家福表示：「奧林匹克精神不僅存在於國際競技場上，更應落實於全民日常生活之中。本次透過路跑活動，鼓勵民眾以最簡單的方式參與運動，同時為即將出征亞運的中華隊選手加油打氣。每一位參與的跑者，都是支持台灣體育的重要力量。」

亞奧會媒體與轉播主任周健表示：「舉辦FUN RUN是OCA去年開始的計劃，感謝中華奧會舉辦本次活動，也很高興看到透過奧林匹克路跑結合亞運推廣與全民運動，讓更多民眾以運動方式參與亞運氛圍。」而愛知名古屋亞運籌備會代理秘書長中森康弘在致詞中提及：「愛知名古屋亞運以『IMAGINE ONE ASIA』為核心理念，這次來參與亞運FUN RUN除了宣傳今年的亞運賽事，也期望透過運動凝聚亞洲團結願景，營造充滿活力與節慶氛圍。」運動部次長黃啟煌今也應邀出席，致詞中提及感謝中華奧會，希望民眾透過路跑活動參與及創造更健康的生活。

本屆賽事另一大亮點，是將賽道轉化為「中華隊國手陪跑賽道」，於沿途設置專屬公里數牌，結合歷屆奧運與亞運中華隊代表選手的經典事蹟與運動精神，讓跑者在每一公里前進的同時，彷彿與國手並肩前行。從舉重女神郭婞淳、羽球好手周天成、體操亞洲貓王唐嘉鴻，到柔道男神楊勇緯、射箭國手雷千瑩、射擊選手吳佳穎，以及桌球林昀儒等代表性選手，每一面公里數牌皆呈現選手生涯重要里程碑與激勵語錄，將運動精神具體化為跑者的前進動力。

中華奧會表示，透過「國手陪跑」的設計，希望讓民眾在參與路跑的過程中，不只是完成距離挑戰，更能感受到中華隊選手一路走來的努力與堅持，進一步連結即將到來的愛知名古屋亞運，將支持轉化為實際行動。

在10公里競賽組部分，男子組由來自法國、已連續三年參加本賽事的林小安，以36分59秒拿下男子組第一名。他表示，這次賽前其實狀況並不理想，5K過後其實有點爆掉，但身體狀況還算可以。他坦言這次並未跑出理想狀態，但仍很開心能夠守住第一名。

女子組則由來自新竹市立三民國民中學、目前就讀國一的田徑隊中長距離選手張雨惟，以47分43秒勇奪第一名。令人驚訝的是，這其實只是她人生第二場路跑賽事。張雨惟分享，自己先前僅參加過5.5公里賽事，這次挑戰更長距離，雖然是帶傷上陣，但仍堅持完賽並成功奪冠。談到得獎心情，她笑說：「其實滿開心的，也有點意外。」

這次比賽亦吸引多個團體共同參與，包括Nu Skin如新、台灣大哥大、新濠建設機構、中華民國奧運人協會、台師大休旅所，以及中華視障路跑運動協會新莊團等，共同響應奧林匹克全民運動精神。其中，視障跑者與陪跑員攜手完賽，成為現場感動亮點之一。中華奧會表示，奧林匹克精神不僅存在於競技場上，更體現在全民運動生活中。感謝奧會合作夥伴Nu Skin、台灣大哥大、ZIV及愛爾達電視，以及活動贊助商撒隆巴斯，並感謝所有協辦單位、工作人員及參賽跑者的支持與參與，期望持續鼓勵民眾培養規律運動習慣，為亞運中華隊加油。

10公里女子組前三名。圖／中華奧會提供

中華奧會蔡家福主席致詞。圖／中華奧會提供