柔道／楊勇緯哈薩克大滿貫賽奪銅 獲勝難掩激動情緒

台灣「柔道男神」楊勇緯今天在哈薩克大滿貫賽男子60公斤級摘下銅牌，睽違2年再登大滿貫賽頒獎台，他在獲勝當下難掩激動情緒，並振臂握拳替自己打氣。

楊勇緯在亞洲柔道錦標賽拿到銀牌後，本週再前往哈薩克征戰大滿貫賽，並榮膺男子60公斤級頭號種子，在首輪輪空情況下，接連擊敗義大利選手德安吉羅（Biagio D'Angelo）、印度選手辛格（Harsh Singh），順利挺進4強，可惜接下來不敵地主好手奧倫巴薩（Talgat Orynbassar），無緣前進金牌戰。

落入銅牌戰後，楊勇緯與法國選手尚恩（Enzo Jean）正面交鋒，雙方從比賽開始後不斷試探，導致戰局陷入膠著，不過終場前1分30秒，楊勇緯逮到機會施展「隅返」，順利拿到半勝奠定勝基，最後如願進帳銅牌，同時是個人暌違2年再度登上柔道大滿貫賽的頒獎台。

獲勝當下難掩激動情緒，振臂握拳替自己打氣，楊勇緯賽後透過經紀公司表示，有把平常訓練的技術確實執行出來，對自身來說是一個成長與突破，並感性透露感覺很久沒有以勝利結束比賽，因此下場後也思考一下，「人生就是在不同角度慢慢堆疊起來，未來不論好壞都抱著期待的心學習。」

結束哈薩克大滿貫賽，楊勇緯預計將回到台灣休養調整，接著放眼6月19日至21日在蒙古舉行的烏蘭巴托大滿貫賽，也是名古屋亞運前的最後1場實戰，他期許展現自己最好表現，也希望大家一起為台灣柔道加油。