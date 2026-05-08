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亞洲體壇交流再深化 中華奧會邀亞奧會及名古屋亞運籌備會訪台交流

聯合新聞網／ 綜合報導
愛知名古屋亞運籌備會代理秘書長中森康弘。 中華奧會提供
愛知名古屋亞運籌備會代理秘書長中森康弘。 中華奧會提供

為迎接2026年愛知・名古屋亞洲運動會，中華奧林匹克委員會特別邀請亞洲奧林匹克理事會及亞運主辦國名古屋籌備會相關貴賓來台交流，參與由中華奧會舉辦的「國際奧林匹克路跑」、「亞運FUNRUN」、「亞運青年記者培訓營」及「亞運繪畫活動」等系列活動，透過全民運動推廣、文化交流與國際合作，提前為名古屋亞運暖身。

中華奧會於今日也特別安排媒體茶敘交流活動，由亞洲奧林匹克理事會媒體與轉播部主任周健、愛知名古屋亞運籌備會代理秘書長中森康弘與中華奧會副主席陳士魁，說明亞運系列活動並分享籌備進度，包括場館整備、賽會規劃、及城市接待等相關內容，並與媒體面對面交流，分享籌辦理念與賽會亮點，讓外界更加了解2026愛知名古屋亞運整體規劃。

亞奧會媒體與轉播部主任周健表示：「亞運FUN FUN自2025年開始於各國辦理，中華奧會則是第16個舉辦FUN RUN的國家奧會。同時也非常感謝中華奧會對於亞運系列活動的支持與貢獻。」

愛知名古屋亞運籌備會代理秘書長中森康弘於記者會上說明，本次亞運的標語為「IMAGINE ONE ASIA」共包含五個意象，分別是以運動員為本、使用既有的場館及日本一流的技術、展現在地的傳統、好客的民眾以及以主辦亞運為榮，並持續推廣運動文化。這次亞運預計約有一萬五千名運動員及45個國家奧會一同參與這次的亞洲運動會。

中華奧會陳士魁副主席致詞中提及，透過此次邀請亞洲奧林匹克理事會及名古屋亞運籌備會代表訪台，除深化與亞洲體壇及主辦城市間的合作交流，也盼藉由一系列活動，提升國內民眾對亞運的關注與參與，共同迎接2026名古屋亞運到來。也特別感謝亞運籌備會為本次亞運FUN RUN準備了豐富的吉祥物禮品，讓本次活動更添風采。

亞運系列活動結合運動、教育與文化推廣，希望讓更多民眾認識亞洲運動盛會精神，感受亞運熱潮。其中「國際奧林匹克路跑」及「亞運FUNRUN」邀請民眾以實際行動響應運動生活，傳遞奧林匹克精神與全民參與理念；「亞運青年記者培訓營」希望能挖掘國際優秀、具潛力的青年記者，培養新一代的體育媒體人才，用青年記者的視角帶出亞運不同的面向；而「亞運繪畫活動」則透過藝術創作，鼓勵兒童以畫筆描繪對亞運及運動精神的想像，展現體育與文化融合的多元魅力。

今年名谷屋亞運吉祥物Honohon。 中華奧會提供
今年名谷屋亞運吉祥物Honohon。 中華奧會提供

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