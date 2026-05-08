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全國躲避球錦標賽台中熱血開打 287朵康乃馨傳遞母親節溫情

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
躲避球為深受國小學童喜愛的運動項目之一。圖／台中市政府運動局提供
躲避球為深受國小學童喜愛的運動項目之一。圖／台中市政府運動局提供

第25屆全國躲避球錦標賽於今天在台中市潭子區僑忠國民小學熱鬧登場，為期三天的賽事吸引來自全國超過140支隊伍、約3500名選手參與，競爭激烈。適逢母親節，主辦單位特別於開幕典禮準備287朵康乃馨，由選手親手贈送給現場媽媽們，為熱血賽事增添溫馨氛圍，亦象徵台中市人口即將突破287萬大關。

台中市今年再度擔綱主辦城市，累計已是第五次承辦全國躲避球錦標賽，顯見台中對體育發展的重視與成熟的賽事籌辦經驗。運動局副局長謝明儒代表局長游志祥出席開幕儀式表示，感謝台中市躲避球委員會主委顏莉敏長期支持躲避球賽事推展、扎根基層，使賽事順利辦理，也感謝教育局及體育總會等單位共同投入，攜手打造完善的競賽環境。

台中市運動局指出，躲避球為深受國小學童喜愛的運動項目之一，不僅普及於校園，更吸引各年齡層參與，展現全民運動的蓬勃發展。本次賽事除提供選手競技交流平台，也進一步凝聚團隊合作與運動精神，展現運動教育向下扎根的成果。

台中市運動局表示，台中市持續推動「酷運動、酷城市」願景，透過舉辦多元大型賽事，帶動全民運動風氣，並提升城市能見度與競爭力；未來也將持續結合民間體育團體，共同打造友善運動環境，讓運動融入市民日常生活，形塑健康、活力的運動城市。

全國躲避球錦標賽台中熱血開打，287朵康乃馨傳遞母親節溫情。圖／台中市政府運動局提供
全國躲避球錦標賽台中熱血開打，287朵康乃馨傳遞母親節溫情。圖／台中市政府運動局提供

台中市 母親節

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