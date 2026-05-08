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談男子馬拉松世界紀錄「破2」 周庭印：如果吉普圖姆還在......

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
周庭印（中）今年將以代言人身份參與長榮馬半馬賽事。記者劉肇育／攝影
周庭印（中）今年將以代言人身份參與長榮馬半馬賽事。記者劉肇育／攝影

我國男子長跑好手「印帝」周庭印，去年10月在全運會一舉包辦男子馬拉松、1萬公尺與3000公尺障礙賽3面金牌，又在日前的萬金石馬拉松達成國內男子組3連霸，在今天以代言人身份出席長榮馬拉松記者會時，周庭印在談到近期男子馬拉松世界紀錄正式「破2」，他也直言這正是人類與科技不斷在進化的證明。

過去幾年幾乎年年參與長榮馬的周庭印，今天以代言人身份出席長榮馬拉松記者會，並透露今年也將參與半馬賽事，「這應該是我第8次參加長榮馬，但不是每一次都以選手身份下場跑，像是去年就是在起跑點為大家加油，也曾經擔任鳴槍工作。今年我應該會參加半馬，跟大家一起下場同樂。」

目前進入休賽季的周庭印透露，自己預計在9月份參加柏林馬拉松，這也是他繼東京馬、芝加哥馬後，參加的第3場世界六大馬賽事，回國後就將為長榮馬半馬備戰，談到長榮馬比賽路線，他也不忘以自身經驗提醒參賽跑者注意事項，「因為是跑在市區內，要比較注意避免踢到貓眼石，有可能會不小心跌倒，或是橋的伸縮縫都是需要特別注意的地方，剩下的就是好好享受比賽。」

談到男子馬拉松世界紀錄在日前倫敦馬拉松正式「破2」，周庭印也直言，當下自己是透過與朋友的群組才得知這件事，「那時候看到人家在群組說快破2了，我才想到有倫敦馬拉松。但我覺得成績突破是遲早的，畢竟科技不斷在進步，包括營養的補充，人類也是不斷在進化，打破紀錄是一定會的。雖然接下來幾年成績可能會稍微停一下，但未來肯定會繼續推進，那時候也會想說，如果基普圖姆（Kelvin Kiptum）還在的話，會是什麼樣的狀況。」

馬拉松 長榮 全運會

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