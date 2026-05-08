長榮馬拉松10月25日開跑 每跑1公里就送無限萬哩遊100哩

長榮航空馬拉松將於10月25日正式開跑，今天在張榮發基金會舉辦宣告記者會，今年賽事規劃全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共2萬4000個名額，將於今天下午5點開放報名，參賽者不限組別跑1公里送無限萬哩遊100哩，另外還可抽機票。

今天記者會由長榮航空總經理孫嘉明邀請台北市政府體育局局長游竹萍、交通部觀光署國際組組長鄭智鴻、中華民國路跑協會理事長郭國雄及中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽共同主持啟動儀式，向世界發出邀請函，邀請海內外跑者踴躍報名。

孫嘉明表示，去年長榮馬拉松吸引52個國家2萬4000名的跑者來參賽，比賽當天不僅天氣好、氣氛佳，加上活動結合旅遊、公益，讓跑者們都度過非常愉快的一天，「那當然今年10月25號我們就邀請大家一起跟我們從台北起跑，然後飛向世界。」

長榮航空馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）賽道認證賽事之一，報名參賽即可獲得長榮航空ITF線上旅展獨家專案活動代碼購票，最高可享500元優惠，參賽者不限組別跑1公里送無限萬哩遊100哩，另外還可抽機票，共計10張國際線來回機票、20張國內線來回機票，以及長汎假期旅遊抵用券5萬元等大獎。

長榮航空今年首度推出「跑旅航站EXPO」，將於10月22日至25日在台北松山文創園區三號倉庫登場，除讓跑者在賽前報到領取物資之外，還能一站式選購各項優質跑旅商品，展位內容集結運動裝備、物理治療及營養補給相關廠商，並將邀請旅行社與國外觀光單位等參展。

為了讓跑者能在國際級賽場上挑戰自我，長榮航空持續推出的「懂跑訓練班」，今年特別邀請到台灣馬拉松傳奇吳文騫教練首度開班，帶領多位專業教練分別在台北、新北和新竹多地開課，提供10K、半程及全程馬拉松課程，即日起到11日23：59止，報名跑班還享有長榮馬名額八折優惠。掌握更多即時訊息請加入「長榮航空懂跑部」粉專。

為鼓勵青少年挑戰自我，自2023年以來推出的「幼苗計畫-校園深耕巡迴」深受好評，已陸續走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖、花蓮及馬祖等地，截至目前為止已累計近千名青少年參與。今年計劃6月前往嘉義、11月前往苗栗，希望透過專業訓練、團隊競賽遊戲與深度的陪伴交流，為台灣長跑運動扎根及培育人才。

長榮航空深化企業社會公益責任，持續推動「讓我伴你飛」兒童早療計畫，關注與支持慢飛天使，讓每個孩子都能擁有一樣的學習起點，並於今天記者會中宣布捐贈新台幣120萬元予心路基金會與家扶基金會，為兒童健康與福祉做最大努力。

長榮航空也致力於打造綠色馬拉松，邁向淨零碳排及落實企業永續經營的目標，透過推動賽事電子化無紙作業，提供官網查詢及電子成績證明；並由國際知名運動品牌NIKE以環保纖維材質，為跑者設計賽衣，長榮航空與跑者們一同實踐環保。