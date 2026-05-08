桌球世團賽／中華男團完成世代交替 銅牌起跳抗日拚破隊史

在英國倫敦舉行的世界桌球團體錦標賽中華男團今天靠24歲選手林昀儒獨攬2點，以3比2擊敗瑞典晉級4強。林昀儒說，沒想過登上頒獎台，接下來將對戰日本，期許打破隊史最佳成績。

國際桌球總會（ITTF）世界桌球團體錦標賽中華男團以名古屋亞洲運動會陣容為班底，由世界排名第7的「中華一哥」林昀儒領軍，搭配年輕好手馮翊新、郭冠宏、洪敬愷及徐絃家等，在8強戰與瑞典激戰5點，終場以3比2勝出，勇闖4強、保底銅牌。

被譽為「沉默刺客」的林昀儒在首點單打扳倒世界排名第2的摩賈德（Truls Moregard）後，接著決勝第5點又以3比0擊敗好手卡爾伯格（Anton Kallberg），獨拿2點幫中華男團登上頒獎台。

林昀儒賽後接受採訪表示，團隊一開始目標鎖定8強，沒想過再獲牌，此役心態做得非常好，尤其關鍵時刻仍穩定發揮，搭配所有人拚勁很好、互相鼓勵，無論有沒有上場都全力為隊友加油，整體氣氛相當好，「非常開心大家一起獲勝。」

林昀儒曾攜手「桌球教父」莊智淵與「柚子同學」高承睿等好手摘下世界桌球團體錦標賽銅牌，中華男團完成世代交替後，再次確定奪牌，並追平隊史最佳成績，接下來將與張本智和領軍的日本拚冠軍戰門票。林昀儒說：「現在確定有獎牌，再看看有沒有機會往前一步。」