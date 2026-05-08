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桌球世團賽／觸發潛規則！日本25歲女將向桌球阿嬤鞠躬致歉

聯合新聞網／ 綜合報導
日本25歲女將早田希娜。 路透
日本25歲女將早田希娜。 路透

2026世界桌球團體賽女團8強戰，日本以3比0擊敗盧森堡，日本25歲好手早田希娜因違反球場潛規則，賽後向盧森堡62歲選手倪夏蓮90度鞠躬致歉。

倪夏蓮與早田希娜相差37歲，兩人第3點交戰，首局倪夏蓮3比11輸掉，第二局4比11，第三局，早田希娜連拿11分剃光頭。

賽後早田希娜向倪夏蓮鞠躬致歉，可能是違反桌球賽場潛規則，不能11比0完封。

早田希娜賽後受訪時表示，「知道出賽名單後其實很緊張，比賽前我有看影片，只帶著比賽畫面的印象上場，與這位傳奇交手已是9年前的事，當時我以4比2驚險獲勝。她是一直活躍世界舞台的選手，雖然比分看起來有差距，但我很清楚只要被她拿下一分，局勢就可能改變，所以直到最後都保持高度專注。」

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