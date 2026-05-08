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桌球世團賽／對瑞典連拿6局助隊晉級4強 林昀儒：努力打進決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

我國桌球一哥林昀儒今天在2026世界桌球團體賽8強賽領軍出擊，面對強敵瑞典，林昀儒除了在第一點直落三擊敗男單排名第2名的「六角戰士」摩賈德（Truls Moregard）外，更在第五點再度直落三拍退凱爾伯格（Anton Kallberg）成功關門，一人連拿6局的表現帶領中華隊挺進4強，確定銅牌保底。

中華隊今天凌晨在8強賽遭遇強敵瑞典，瑞典日前在分組賽階段一度擊敗霸主中國大陸，就是由今天出戰中華隊的摩賈德、凱爾伯格和拉納佛爾（Elias Ranefur）聯手出擊，在該場賽事中大陸隊僅靠著世界球王王楚欽拿下2點，摩賈德在第三點擊敗梁靖崑，凱爾伯格和拉納佛爾則是各對林詩棟拿下一點，幫助瑞典以3：2險勝。

而今天中華隊與瑞典交手也被認為將會是一場苦戰，雙方最終也決戰了5點才分出勝負，中華隊靠著林昀儒在頭、尾兩點都以直落三拍退摩賈德、凱爾伯格，以及第二點郭冠宏3：2險勝凱爾伯格下，以3：2搶下4強門票，連續兩屆都將有獎牌進帳。

談到今天與生涯有過多次交手紀錄的摩賈德在首點對決，並以直落三取勝，被主持人稱作「沈默刺客」的林昀儒接受場邊訪問時說：「我們交手過很多次，且非常瞭解彼此，但我更專注在我的戰術，我不敢相信我能做到。」

對於接下來4強賽將對上日本，力拚獎牌成色升級，林昀儒也強調將會拿出最好表現，並且努力闖進到決賽。日本今天在8強賽遭遇德國，在張本智和與松島輝空聯手下，以3：1勝出晉級到4強賽

林昀儒 中華隊

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