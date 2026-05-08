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桌球世團賽／林昀儒連退摩賈德、凱爾伯格 中華男團連兩屆挺進4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

2026世界桌球團體錦標賽進入最後8強賽程，今天凌晨我國男團遭遇強瑞典，在一哥林昀儒於第一點擊敗摩賈德（Truls Moregard）以及第五點拍退凱爾伯格（Anton Kallberg）成功關門下，帶領中華隊以3：2險勝瑞典，連續兩屆挺進到4強賽，銅牌保底。

今年桌球世團賽中華男團由林昀儒、馮翊新帶領三位年輕好手郭冠宏、洪敬愷、徐絃家出擊，並以分組賽1勝2敗的成績晉級到淘汰賽，名列32強賽第7種子。

在日前淘汰賽階段連續擊敗塞爾維亞、丹麥後，今天凌晨的8強賽中華隊則是碰上由世界男單排名第2名的「六角戰士」摩賈德領軍的丹麥，他也在首點與林昀儒上演兩國一哥對決，在生涯對戰保有優勢的情況下，林昀儒今天雖然與摩賈德展開激戰，但仍是以11：8、11：9、13：11連下3局，為中華隊率先搶下首點勝。

第二點中華隊則是由郭冠宏出戰世界排名第33名的凱爾伯格，儘管在前3點打完後郭冠宏以1：2落後，但他也展現極佳抗壓力，在後兩局以11：9、11：7逆轉勝出，幫助中華隊以2：0聽牌。

第三點瑞典則是由世界排名第70名，今年世團賽曾擊敗中國大陸好手林詩棟的拉納佛爾（Elias Ranefur）出戰我國馮翊新，馮翊新在首局以11：7拿下後，接下來3局卻遭到拉納佛爾以11：5、11：4、11：5逆轉，以1：3讓瑞典成功延長戰線。

在第四點的郭冠宏遭到摩賈德直落三擊退後，雙方也進入到決勝點，由林昀儒出戰凱爾伯格，最終林昀儒也以11：8、11：9、11：5成功關門，幫助中華隊以3：2勝出，連續兩屆挺進到4強賽，確定銅牌保底，並將在下場比賽出戰強敵日本。

林昀儒

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