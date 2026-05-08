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高球／中信女子公開賽 14日桃園開打

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
中信女子公開賽14日登場，中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」成賽事亮點。圖為中信高爾夫之星侯羽桑。圖／中國信託銀行提供
中信女子公開賽14日登場，中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」成賽事亮點。圖為中信高爾夫之星侯羽桑。圖／中國信託銀行提供

日本次巡賽與台巡賽共同認證的年度大型女子高爾夫賽事「二○二六中國信託女子公開賽—ＪＬＰＧＡ巡迴特別錦標賽」將於下周四起，一連三天在桃園東方高爾夫俱樂部開打，總獎金日幣五千萬元、冠軍獎金九百萬元是日次巡最高，寶島女將精銳盡出，挑戰將冠軍留在台灣。

今年成立六十周年的中國信託，長期推廣台灣高爾夫運動發展，與台灣女子高球淵源可追溯到一九七七年主辦第一屆「中華女子高爾夫公開賽」。為讓台灣選手在家鄉累積世界積分，二○一二年起，連續十五年舉辦「中國信託女子公開賽」，今年賽事集結了來自台灣、中國大陸、日本、南韓、泰國、新加坡及馬來西亞等地共一○八位女將同場競技。

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」成賽事亮點，包括征戰台巡賽的丁子云、劉芃姍、俞涵軒，以及在美次巡奮戰的侯羽桑侯羽薔姊妹等好手，將與去年並列第二的泰國好手查亞妮及黃喬菲一較高下，誓言將冠軍留在台灣。

本屆賽事自五月十四日起，一連三天開放球迷免費入場，決賽當日將抽出智慧手機等好禮；三天賽事同步於中華電信ＭＯＤ博斯高球二台轉播、中國信託女子公開賽臉書粉絲專頁和中信兄弟官方頻道網路直播，讓球迷零時差觀賞台日共證的女子高球盛事。

今年賽事獲近廿家企業夥伴共襄盛舉，包含中華航空提供「一桿進洞獎」，可獲得「台北—洛杉磯商務艙來回機票」一張。

高爾夫 中國信託 日本 侯羽桑 侯羽薔

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