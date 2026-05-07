高球／總獎金5千萬日幣！中國信託女子公開賽14日燃戰火

中國信託今年成立60周年，連續15年舉辦的中國信託女子公開賽將於下周四開打，今年賽事是日次巡與台巡共同認證，「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」總獎金日幣5000萬、冠軍獎金900萬，是日次巡次高，吸引亞洲各國共108名女將同場競技。

中國信託長期推廣臺灣高爾夫運動發展，致力傳承經驗、培育高球人才，與臺灣女子高球淵源可追溯至1977年主辦第一屆「中華女子高爾夫公開賽」。為了讓臺灣選手在家鄉累積世界積分，2012年起連續15年舉辦「中國信託女子公開賽」，今年賽事集結來自臺灣、中國大陸、日本、韓國、泰國、新加坡及馬來西亞等地，共108位女將同場競技。

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）挑戰捍衛主場，包括征戰台巡賽的丁子云、劉芃姍、俞涵軒，以及在美次巡奮戰的侯羽桑、侯羽薔等好手，將與去年拿下並列第二的泰國選手查亞妮（Chayanit WANGMAHAPORN）及黃喬菲（Chonlada CHAYANUN）一較高下。

本屆賽事自5月14日到16日一連三天開放球迷免費入場，決賽當日將抽出iPhone 17 Pro、漢來日月行館精緻客房一泊二食住宿券、BenQ 65吋智慧電視及BenQ雷射智慧微型投影機等多項好禮；現場賽事成績採用電子螢幕呈現，觀賽民眾可直接掃描球場內的QR code看板了解即時賽況。

本屆賽事同步於中華電信MOD博斯高球二臺轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和「CTBC Brothers中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，球迷可以零時差觀賞臺日共證的女子高球盛事。

本賽事獲近20家企業夥伴共襄盛舉，包含中華航空提供「一桿進洞獎」，可獲得「台北─洛杉磯商務艙來回機票」一張，鼓勵選手追求卓越；另有文心建設、台灣三井不動產、台灣運彩、西武王子大飯店、宏睿國際、佳世達科技、信驊科技、建大工業股份有限公司、近鐵集團、澳洲米隆莊園、D&D Design and Desire、FOREMOST GOLF、JCB國際組織、Lexus、Mastercard萬事達卡、STANLEY台灣、VESSEL Taiwan中呈實業、Visa大力支持。

「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑。圖／中國信託銀行提供

「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）劉芃姍。圖／中國信託銀行提供

「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽薔。。圖／中國信託銀行提供