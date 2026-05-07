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高球／總獎金5千萬日幣！中國信託女子公開賽14日燃戰火

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）丁子云。圖／中國信託銀行提供
「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）丁子云。圖／中國信託銀行提供

中國信託今年成立60周年，連續15年舉辦的中國信託女子公開賽將於下周四開打，今年賽事是日次巡與台巡共同認證，「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」總獎金日幣5000萬、冠軍獎金900萬，是日次巡次高，吸引亞洲各國共108名女將同場競技。

中國信託長期推廣臺灣高爾夫運動發展，致力傳承經驗、培育高球人才，與臺灣女子高球淵源可追溯至1977年主辦第一屆「中華女子高爾夫公開賽」。為了讓臺灣選手在家鄉累積世界積分，2012年起連續15年舉辦「中國信託女子公開賽」，今年賽事集結來自臺灣、中國大陸、日本、韓國、泰國、新加坡及馬來西亞等地，共108位女將同場競技。

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）挑戰捍衛主場，包括征戰台巡賽的丁子云、劉芃姍、俞涵軒，以及在美次巡奮戰的侯羽桑、侯羽薔等好手，將與去年拿下並列第二的泰國選手查亞妮（Chayanit WANGMAHAPORN）及黃喬菲（Chonlada CHAYANUN）一較高下。

本屆賽事自5月14日到16日一連三天開放球迷免費入場，決賽當日將抽出iPhone 17 Pro、漢來日月行館精緻客房一泊二食住宿券、BenQ 65吋智慧電視及BenQ雷射智慧微型投影機等多項好禮；現場賽事成績採用電子螢幕呈現，觀賽民眾可直接掃描球場內的QR code看板了解即時賽況。

本屆賽事同步於中華電信MOD博斯高球二臺轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和「CTBC Brothers中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，球迷可以零時差觀賞臺日共證的女子高球盛事。

本賽事獲近20家企業夥伴共襄盛舉，包含中華航空提供「一桿進洞獎」，可獲得「台北─洛杉磯商務艙來回機票」一張，鼓勵選手追求卓越；另有文心建設、台灣三井不動產、台灣運彩、西武王子大飯店、宏睿國際、佳世達科技、信驊科技、建大工業股份有限公司、近鐵集團、澳洲米隆莊園、D&D Design and Desire、FOREMOST GOLF、JCB國際組織、Lexus、Mastercard萬事達卡、STANLEY台灣、VESSEL Taiwan中呈實業、Visa大力支持。

「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑。圖／中國信託銀行提供
「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑。圖／中國信託銀行提供

「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）劉芃姍。圖／中國信託銀行提供
「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）劉芃姍。圖／中國信託銀行提供

「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽薔。。圖／中國信託銀行提供
「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽薔。。圖／中國信託銀行提供

「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）俞涵軒。圖／中國信託銀行提供
「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）俞涵軒。圖／中國信託銀行提供

中國信託 高爾夫

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