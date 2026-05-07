運動部優化專項委員會制度 強化協會決策公正透明

運動部去年9月9日成立後，率先推動運動員委員會，今天再提出「特定體育團體專項委員會組織簡則範本」，針對選訓、教練、裁判與紀律委員會進行全面優化，希望讓協會運作更透明。

運動部常務次長洪志昌表示，5、6月間有許多單項協會正在進行或者已經完成改選，因此運動部已提前在3月4日函知73個特定體育團體於理監事改選後儘速完成專項委員會修正，就是希望打造更公開透明的運動發展環境。

根據運動部統計，目前已經有15個單項協會完成改選，並且已經依照規範，完成選訓、教練、裁判與紀律、運動員等委員會的成立。

其中和運動員最相關的選訓委員會，運動部列出的成員類別包括「具國際級裁判證或效期內A級裁判證」、「曾任國家代表隊教練」、「曾任國家代表隊之八年內退役選手」、「運動專業人士」、「法律專業人士」，且每類成員人數不得超過委員總人數三分之一。

其中擔任選訓委員會召集人必須由「曾任國家代表隊教練」、「曾任國家代表隊之八年內退役選手」資格者擔任，且協會理事長、副理事長、秘書長、副秘書長及專任工作人員不得兼任。

洪志昌告訴中央社記者，選訓委員會當中的「運動專業人士」，還是希望是具有該運動的相關專業知識或背景，又或者曾在基層服務過的人士，不然就必須提出說明選擇原因。

洪志昌補充說道，「不論是哪一個委員會，我們所列出的成員類別，還是會依照各運動種類的特性來考量，像是冬季項目可能就比較難完全符合，但凡有窒礙難行的部分，協會都可提出修正報請運動部，只要合理都會尊重。」

洪志昌強調，運動部的立場，是希望各協會改選後1個月內可以完成這5個委員會的修正，如果一直沒有落實，就會列入年度考評，當作年度經費補助的標準。