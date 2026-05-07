快訊

法務部收到公文了！總統府指派徐錫祥代理檢察總長 至新總長產生

獨／ETF質押再投入推升槓桿！券商借貸水位告急外 融資自備款開始上調

以色列空襲加薩走廊！哈瑪斯副領導人之子驚傳身亡 停火會談持續中

聽新聞
0:00 / 0:00

運動部優化專項委員會制度 強化協會決策公正透明

中央社／ 台北7日電
運動部常務次長洪志昌。 中央社
運動部常務次長洪志昌。 中央社

運動部去年9月9日成立後，率先推動運動員委員會，今天再提出「特定體育團體專項委員會組織簡則範本」，針對選訓、教練、裁判與紀律委員會進行全面優化，希望讓協會運作更透明。

運動部常務次長洪志昌表示，5、6月間有許多單項協會正在進行或者已經完成改選，因此運動部已提前在3月4日函知73個特定體育團體於理監事改選後儘速完成專項委員會修正，就是希望打造更公開透明的運動發展環境。

根據運動部統計，目前已經有15個單項協會完成改選，並且已經依照規範，完成選訓、教練、裁判與紀律、運動員等委員會的成立。

其中和運動員最相關的選訓委員會，運動部列出的成員類別包括「具國際級裁判證或效期內A級裁判證」、「曾任國家代表隊教練」、「曾任國家代表隊之八年內退役選手」、「運動專業人士」、「法律專業人士」，且每類成員人數不得超過委員總人數三分之一。

其中擔任選訓委員會召集人必須由「曾任國家代表隊教練」、「曾任國家代表隊之八年內退役選手」資格者擔任，且協會理事長、副理事長、秘書長、副秘書長及專任工作人員不得兼任。

洪志昌告訴中央社記者，選訓委員會當中的「運動專業人士」，還是希望是具有該運動的相關專業知識或背景，又或者曾在基層服務過的人士，不然就必須提出說明選擇原因。

洪志昌補充說道，「不論是哪一個委員會，我們所列出的成員類別，還是會依照各運動種類的特性來考量，像是冬季項目可能就比較難完全符合，但凡有窒礙難行的部分，協會都可提出修正報請運動部，只要合理都會尊重。」

洪志昌強調，運動部的立場，是希望各協會改選後1個月內可以完成這5個委員會的修正，如果一直沒有落實，就會列入年度考評，當作年度經費補助的標準。

教練 運動部

延伸閱讀

金牌教頭陳詩欣走進偏鄉 培育跆拳幼苗還要幫忙換尿布

運動部首屆全大運開幕 中大以「無懼．永續」點燃青年運動新世代

運動部再度攜手文化部出擊 「亞洲在場」特展盛大開幕

網球／金恩盃名單沒謝淑薇 詹詠然閃辭教練

相關新聞

高球／總獎金5千萬日幣！中國信託女子公開賽14日燃戰火

中國信託今年成立60周年，連續15年舉辦的中國信託女子公開賽將於下周四開打，今年賽事是日次巡與台巡共同認證，「2026中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」總獎金日幣5000萬、冠軍獎金900

運動部優化專項委員會制度 強化協會決策公正透明

運動部去年9月9日成立後，率先推動運動員委員會，今天再提出「特定體育團體專項委員會組織簡則範本」，針對選訓、教練、裁判與...

顯宮國小「真人圖書館」開課！極地超馬英雄林義傑現身 帶領學童跨越生命極限

臺南市顯宮國小於今日舉辦「真人圖書館」主題活動，特別邀請到世界極地超級馬拉松大滿貫總冠軍、知名探險家林義傑擔任「館藏真人書」，與全校師生分享他在極地惡劣環境下奮力拼搏、超越自我極限的心路歷程，為偏鄉小

高球／台豐公開賽7日登場 國內外好手爭279萬元冠軍大獎

2026台玻台豐公開賽 (TAIWAN GLASS TAIFONG OPEN 2026) 定於5月7日至10日在彰化台豐高爾夫俱樂部舉行四回合72洞比賽，賽事總獎金自去年的40萬美元提高為美金50萬元

射箭／湯智鈞世界盃資格賽飆第一 連3屆當亞運國手

台灣兩屆奧運射箭國手湯智鈞，今天在世界盃上海站男子反曲弓資格賽技壓群雄，飆出全場最高690分，榮膺淘汰賽頭號種子，同時提...

桌球世團賽／連兩戰場苦戰5點 中華女團不敵香港無緣8強

在英國倫敦舉行的2026世界桌球團體錦標賽今天展開16強賽程，在我國男團擊敗丹麥率先挺進8強後，女團則是在16強賽與香港進行5點苦戰，最終在第5點的彭郁涵不敵蘇籽童的情況下，中華隊就以2：3敗下陣來無

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。