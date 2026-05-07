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射箭／世界盃上海站 湯智鈞風佑築混雙16強爆冷敗

中央社／ 台北7日電
湯智鈞。 中華射箭協會臉書(資料照)
湯智鈞。 中華射箭協會臉書(資料照)

在中國舉行的射箭世界盃上海站，今天進行反曲弓混雙賽，台灣由「湯包」湯智鈞及風佑築攜手出擊，可惜在16強就以1比5不敵以色列組合遭淘汰。

射箭世界盃上海站台灣代表隊依舊推出亞運選拔賽男、女前4名選手參賽，包括反曲弓男子湯智鈞、魏均珩、鄭祥輝、林子翔，女子許芯慈、邱意晴、風佑築、李彩綺；複合弓男子陳界綸、張正韋、顏子翔、吳子瑋，女子黃逸柔、陳芳翊、陳怡瑄、邱鈺兒。

在反曲弓個人資格賽，湯智鈞以總分690分排名第1，力壓3名韓國好手，風佑築則以644分排在資格賽第23名，教練團決定由他們聯手搭檔參加混雙賽事。

根據反曲弓混雙籤表，湯智鈞、風佑築列為第4種子首輪免戰，次輪對上以色列組合，首局雙方都射下36分戰成平手，第2局以色列完美演出射出40分，比下台灣組合的38分。

第3局以色列組合繳出37分，沒想到台灣組合失常，僅射下35分，最終就以積分1比5落敗。

至於稍早進行的反曲弓男、女團體賽，台灣男團以湯智鈞、鄭祥輝、林子翔組軍和以色列鏖戰到加射，以27比29落敗，意外止步16強；女團則由風佑築、李彩綺、許芯慈聯手，首輪先以6比2擊敗德國，接著以1比5不敵中國，止步8強。

另外，複合弓男、女團、混雙項目同樣都提前遭淘汰，無緣角逐獎牌。

湯智鈞 魏均珩 邱意晴

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