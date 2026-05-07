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顯宮國小「真人圖書館」開課！極地超馬英雄林義傑現身 帶領學童跨越生命極限

聯合新聞網／ 綜合報導
顯宮國小「真人圖書館」開課！極地超馬英雄林義傑現身 帶領學童跨越生命極限。
顯宮國小「真人圖書館」開課！極地超馬英雄林義傑現身 帶領學童跨越生命極限。

臺南市顯宮國小於今日舉辦「真人圖書館」主題活動，特別邀請到世界極地超級馬拉松大滿貫總冠軍、知名探險家林義傑擔任「館藏真人書」，與全校師生分享他在極地惡劣環境下奮力拼搏、超越自我極限的心路歷程，為偏鄉小學的孩子們帶來一場充滿勇氣與震撼的生命教育。

活動在顯宮國小多功能教室熱烈展開。林義傑以自身從身材矮小的田徑隊員到征服撒哈拉、南極等極端環境的傳奇歷程，鼓勵顯宮的孩子「完成承諾就是超越極限」，在孩子心中種下勇敢追夢的種子。他提到，在極地賽事中，選手不僅要對抗變幻莫測的極端天氣，更要克服內心的恐懼與孤獨，挑戰自己的極限。

林義傑現場展示了橫越撒哈拉沙漠及絲綢之路的珍貴影像，描述在攝氏50度高溫與零下30度低溫交替的極端考驗。他提到，在極地賽事中面對的「十大挑戰」——包含飢餓、溫差與未知的危險——每一項都能讓人輕易放棄，但正是這些磨練，讓他學會與最真實的自己對話，並將競爭對手轉化為一輩子共患難的摯友。

「多日賽是人生的縮影，」林義傑對著台下聚精會神的孩子們說道，「真正的榮耀不是站在領獎台上，而是與夥伴齊心完成任務，把台灣的名字寫在終點線上。」

除了分享冒險故事，林義傑也以自身擁有三碩士學位的經歷，勉勵小選手們在運動之餘也要努力讀書，培養跨域實力。他強調，運動員有年限，但「運動家」的精神是一輩子的，應將這份毅力轉化為對社會的責任感。

在互動問答環節，孩子們對極地生活的細節充滿好奇，林義傑也大方分享如何處理水泡、在沙漠中如何找尋水源等實戰經驗。聽完演講後，多位小小運動員深受啟發，六年級林子群同學說：「以前練習跑長距離覺得很累時，心裡都會想著要放棄，但聽到林義傑哥哥在撒哈拉沙漠跑了幾千公里，腳受傷了還能堅持，我覺得我的練習根本不算什麼。以後我會更努力，希望有一天也能代表台灣出賽！」

五年級林千荷同學表示：「我最驚訝的是他一邊比賽還要一邊兼顧學業，甚至拿到碩士學位。他告訴我們『運動員也要有大腦』，讓我明白不只是要把球踢好，書也要讀得好，才能像他一樣到世界各地去冒險。」

三年級的洪歆喬分享：「看到影片裡北極熊跟冰川的樣子，覺得林哥哥好勇敢。他教我們要『對自己承諾』，我以後也要像他一樣，不管遇到多大的困難都要勇敢嘗試！」

顯宮國小校長何志中表示，「真人圖書館」的精神在於透過與不同領域專業人士的直接對話，打破書本的限制，讓孩子們學習真實的生命智慧。林義傑不僅是一位頂尖運動員，更是超級馬拉松品牌 SUPERACE的創辦人，他堅持「只專注做好一件事」的人生哲學，正是希望勉勵學子在面對學業或生活困難時，能擁有如超馬選手般的耐力與決心。

這場演講不僅是一次運動經驗的傳承，更是一場關於生命教育的洗禮，讓校園洋溢著積極向上的正能量。活動最後，林義傑與顯宮國小師生們一起合影留念。他期許每位小朋友都能設定遠大目標，拓展國際視野，勇敢站上屬於自己的世界舞台。

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