高球／台豐公開賽7日登場 國內外好手爭279萬元冠軍大獎

2026台玻台豐公開賽 (TAIWAN GLASS TAIFONG OPEN 2026) 定於5月7日至10日在彰化台豐高爾夫俱樂部舉行四回合72洞比賽，賽事總獎金自去年的40萬美元提高為美金50萬元(約合新台幣1550萬元)，冠軍選手可獨得美金9萬元(約合新台幣279萬元)。今年參賽總人數144位，國家數多達27國，再創賽史新高紀錄。

台豐高爾夫俱樂部自2014年至2022年，共舉辦了亞洲發展巡迴賽（ADT）賽事長達9年，並在2023年升級為亞洲巡迴賽場地之一，今年正式邁入亞巡與台豐高爾夫俱樂部合作的第12個年頭，不僅充實了台灣每年的國際賽事，也為本土球員創造更多與世界高手同場競技丶切磋球技的機會，在培育亞洲高爾夫新秀選手扮演著重要角色。

林伯實董事長為了提供台灣選手高水準的國際賽平台，增加比賽經驗與世界積分，以利進軍國際高壇更高殿堂，2023年起將台豐ADT公開賽正式升級為亞巡賽，連續四年冠名主辦這項亞巡賽，今年再將賽事總獎金自以往的美金40萬元首次提高為美金50萬元，升級賽事規模，同時也與亞巡再續簽下三年（至2028年）的台玻台豐公開賽合約。

另外，今年也首度將此場賽事從以往年終的封關賽移至五月份來舉辦，不僅是球友們萬分期待的一場賽事，同時也是來自世界各國的選手力拼年度排名非常關鍵的一場比賽。

大會會長丶台玻集團總裁丶台豐高爾夫俱樂部董事長林伯實今天在賽前記者會上表示，亞巡賽事層級的台玻台豐公開賽已連續舉辦三年，今年已是第二個三年的開始，雖然今年總獎金增加為50萬美元，在亞巡賽季不是最高，但是希望台灣選手能參與更多國際性的賽事，才是我們舉辦這項比賽的主要宗旨。

他同時也提及，台豐球場每年為了迎接這項比賽，都會增加球道的修整，並提高困難度，今年修整得不多，但是果嶺速度將修整到10，以符國際賽事規格；今年的台灣選手人數仍占全數參賽名額的1/3，希望大家發揮球技，加油！

亞巡賽總裁暨執行長Cho Minn Thant則致詞說，自2023年以來，這項比賽本來是每年賽季末的比賽，今年提前至賽季初，而且總獎金也提高，際好手群集，預料將是一場精采的賽事。

他表示，今年台灣共有六場亞巡賽事，包括亞洲發展巡迴賽（ADT）及亞巡賽各三場，同時也看到了更多台灣選手加入亞巡賽事；本周期待各國參賽選手們能盡情享受台豐球場以及具有特色的會館設計風貌。

TPGA理事長陳榮興則提到，台玻台豐公開賽已在亞巡賽占有一席之地，今年因賽程提前，增強了參賽選手陣容，亞巡賽去年度及今年最新排名前十，就有好幾位都前來角逐，本周希望台灣球員們能努力把冠軍盃留在台灣。

這場賽事冠名主辦為台玻集團與台豐球場，主辦單位為TPGA與Asia Tour，指導單位為運動部，亞軍獎金為5.5萬美元，第三名可得3.15萬美元；有144位亞巡賽外籍好手及我國菁英球員齊聚一堂，力爭冠軍頭銜與高額獎金。