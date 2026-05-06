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射箭／湯智鈞世界盃資格賽飆第一 連3屆當亞運國手

中央社／ 台北6日電
男子射箭反曲弓好手湯智鈞。中華民國射箭協會提供
男子射箭反曲弓好手湯智鈞。中華民國射箭協會提供

兩屆奧運射箭國手湯智鈞，今天在世界盃上海站男子反曲弓資格賽技壓群雄，飆出全場最高690分，榮膺淘汰賽頭號種子，同時提前確定連三屆成為亞運國手。

依據中華民國射箭協會遴選辦法，從名古屋亞運選拔賽脫穎而出的4名男、女子反曲弓選手，必須參加國際射箭總會主辦的2026年前兩站世界盃，分別是4月的墨西哥普艾布拉站及這次的中國上海站，將成績轉換為積分後，排名前3名的選手就能代表台灣征戰名古屋亞運。

積分暫居男子反曲弓選手第1名的「湯包」湯智鈞，今天在世界盃上海站的資格賽超群發揮，繳出平均箭值9.58分成績，狂飆全場最高690分，甚至技壓法國阿迪斯（Baptiste Addis）、韓國金優鎮及土耳其加佐茲（Mete Gazoz）等多位名將，榮膺淘汰賽第1種子的頭銜。

值得一提的是，湯智鈞在4月世界盃普艾布拉站拿到個人賽銀牌，依照成績計算方式，一舉「大進補」獲得30分積分，遙遙領先其餘隊友，加上湯智鈞這次世界盃資格賽成功飆破690分，順利再進帳30分積分，也提前鎖定亞運國手資格，而且是連3屆登上亞運舞台。

指導教練劉展明接受中央社採訪時表示，湯智鈞最近狀況調整不錯，尤其上一站世界盃鍍銀信心大增，如今湯智鈞在資格賽打敗一票名將。他認為對愛徒而言是一大肯定，不過接下來淘汰賽對手都不容易對付，希望湯智鈞維持住好的手感，進而突破自我。

2026年名古屋亞運將於9月19日開幕。

湯智鈞 亞運 奧運

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