桌球世團賽／連兩戰場苦戰5點 中華女團不敵香港無緣8強

在英國倫敦舉行的2026世界桌球團體錦標賽今天展開16強賽程，在我國男團擊敗丹麥率先挺進8強後，女團則是在16強賽與香港進行5點苦戰，最終在第5點的彭郁涵不敵蘇籽童的情況下，中華隊就以2：3敗下陣來無緣8強。

今年世團賽中華女團由兩名老將陳思羽、鄭怡靜帶領吳映萱、葉伊恬、彭郁涵三名小將出征，在日前分組賽以第3名晉級到淘汰賽後，中華隊也名列第6種子，並在首輪碰上波多黎各，並打了5點才以3：2險勝。

今天的16強賽中華隊則是碰上第10種子的香港，在一姐鄭怡靜持續未出賽的情況下，中華隊今天也由陳思羽、葉伊恬、彭郁涵攜手出擊，其中32強賽登場關門成功的彭郁涵，今天在首點面對世界排名第35名的香港一姊杜凱琹，在苦戰4局後以1：3敗下陣來。

儘管第二點中華隊葉伊恬以3：2險勝年僅17歲的蘇籽童，但第三點陳思羽則是在與吳詠琳的4局對抗中以1：3敗下陣來，讓香港以2：1聽牌。

第三點葉伊恬再度登場力拚延長戰線，並以3：2擊敗杜凱琹，讓雙方進入到決勝點，但最終彭郁涵以0：3不敵蘇籽童，中華隊也以2：3敗下陣來，無緣晉級8強。