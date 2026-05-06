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桌球世團賽／林昀儒領銜直落三點退丹麥 中華男團晉級8強
在英國倫敦舉行的2026世界桌球團體錦標賽今天展開16強賽程，中華男、女團分別遭遇丹麥與香港挑戰，其中男團在與丹麥之戰，靠著馮翊新、林昀儒、郭冠宏連拿3點，以3：0勝出，在連續兩屆晉級到8強賽後，中華男團將對上瑞典和克羅埃西亞之戰的勝方。
兩年一度的世界桌球團體錦標賽今年在英國倫敦舉行，我國今年男團由林昀儒、馮翊新、郭冠宏、洪敬愷、徐絃家攜手出擊，並以分組賽1勝2敗的成績晉級到8強賽，名列32強賽第7種子。
在昨天32強賽面對塞爾維亞，中華隊由林昀儒、馮翊新、郭冠宏連拿3點，直落三取勝，且三點賽事僅丟掉1局取勝後，今天16強賽則是碰上丹麥。
中華隊今天也再度由馮翊新、林昀儒、郭冠宏聯手出擊，首點就由馮翊新對上世界排名第45名的葛羅特（Jonathan Groth）並以3：2險勝。
第二點則是上演兩國一哥的對決，由林昀儒出戰世界排名第16名的林德（Anders Lind），林昀儒在先丟首局的情況下，接下來兩局都以大比分差取勝，並以11：9成功關門，以3：1為中華隊取得聽牌優勢。
第三點中華隊則由小將郭冠宏面對拉斯穆森（Tobias Rasmussen），最終再以11：4、10：12、11：7、11：6勝出，幫助中華隊直落三點搶下8強門票。
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