全大運／7人次破全國紀錄賽事落幕 中央大學交棒北市大

經過5天精彩賽事，115年全國大專校院運動會今天下午在國立中央大學舉辦閉幕典禮，由運動部呂忠仁參事宣布115年全大運閉幕，並由國立中央大學校長蕭述三將大會會旗交接給116年承辦學校台北市立大學校長邱英浩，象徵賽會精神延續，並與全國各校運動員相約明年台北再相見。

本屆全大運共有4項7人次打破全國紀錄，37項72人次刷新大會紀錄，並頒發530面金牌，呂忠仁表示，感謝國立中央大學蕭述三校長率領師生團隊，歷時一年辛勤籌備，並成功整合中央與地方各界資源，提供參賽選手優質且難得的賽會體驗。運動部未來將持續投入資源強化基礎運動教育，推動「競技運動全民化」，透過提升觀賞參與、推廣俱樂部與多元運動社團，讓不同年齡層都能投入競技運動訓練與賽事，使運動不僅是競賽活動，更成為社會文化的一部分，同時發掘具潛力之運動人才，並完善教練與防護員等專業人才培育體系。

蕭述三表示，能夠承辦115年全國大專校院運動會，深感榮幸，並衷心感謝全體師生於籌備期間齊心協力、全力投入，使這場重要的體育盛會得以圓滿完成。此次賽會不僅是一場競技的舞台，更是一場凝聚青春熱情與團結精神的盛典。學校在每個環節皆用心規劃，期盼這段以「無懼・永續」為主軸的歷程，能成為每位選手難以忘懷的人生記憶。

明年全大運將由台北市立大學承辦，校長邱英浩表示，回顧全大運的歷史，全大運首屆賽事於民國59年舉行，承辦學校即為台北市立大學前身台北市立體育專科學校。歷經逾半世紀發展，已成為台灣大專運動最高殿堂。明年不僅是運動賽會的舉辦，更是一場「榮耀回歸」的盛會。台北市立大學擁有完善的場館設施與專業的賽事管理經驗，將以最高規格迎接來自全國各大專院校運動精英。

在會旗交接後，由台北市立大學運動藝術系學生帶來「特技舞蹈」表演，展現力與美結合的精湛演出，為本屆賽事增添亮點。隨後，大會進行熄聖火儀式，象徵115年全國大專校院運動會圓滿落幕。與會人員並相約明年於台北市立大學再度相聚，延續全大運精神。