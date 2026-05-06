全大運／王冠閎50蝶破全國紀錄 完美收官劍指亞運

115年中央全大運最後一天賽程，台灣師大泳將「台灣蝶王」王冠閎有始有終，在游泳公開男生組50公尺蝶式決賽游出24秒00破個人保持的全國紀錄(24秒12)。他期許帶著這次的好狀態，持續精進，衝擊名古屋亞運。

「原本賽前設定游到23秒9，第一時間碰牆看到98，其實滿開心的，但突然又跳了一下變00，但也沒關係，不會想太多，自己也是有進步。」王冠閎覺得這段時間訓練非常扎實，所以先在首日的100公尺蝶式游出51秒90破全國，但中間遭逢感冒，200蝶有點影響身體狀況，休息一天後，稍微恢復狀態，50蝶衝出個人最佳。

王冠閎表示意外感冒有點無奈，因為賽前都會認真準備，不論飲食或休息都非常注意，但可能就是一些拍照或者互動，沒有特別留意。

「自己游完比賽抵抗力、免疫系統，其實都有在下降，只是自己沒有發現，然後很容易就被傳染到，這個也是需要去避免的問題。」王冠閎很感謝許多粉絲支持，但將來賽事期間拍照或一些互動要求可能要不好意思婉拒，「因為自己的身體還是比較重要，對他們真的很不好意思，先委婉說抱歉，保持一點距離。」

王冠閎的指導教練黃智勇認為，這次全大運目標，就是希望50公尺、100公尺與200公尺蝶式都可以游到今年個人最佳成績，「他確實都做到了，也代表他這陣子的體能的訓練，肌力的訓練、速度的訓練是有提升，相信這會帶給他很大的信心。而這場50公尺的部分，他是用200公尺甚至100公尺的技術去游，國外世界級選手基本上有些都不換氣，一口氣或只換兩口氣衝完，但我們怕這樣訓練方式，影響他的主項200蝶，所以訓練上不會去憋氣訓練。」

黃智勇表示屆時名古屋亞運依舊會以200公尺蝶式為主，上屆杭州亞運摘銀，「我們也希望繼續努力，不只拿獎牌，或許再往上，拿不同的顏色。」

24歲王冠閎認為團隊奠定良好基礎，這幾個月訓練氛圍氣勢都非常完善，全大運作為這段期間訓練檢核的成績單，整體內容他覺得滿意，「我相信教練團與整個團隊，這次給自己很多肯定，也希望可以鼓勵自己、激勵自己，然後用很好的心態去面對自己接下來幾個月的訓練，也希望自己的成績可以激勵所有亞運的團隊，大家一起進步，然後一起去朝自己的目標邁進。」

王冠閎50公尺蝶式破全國紀錄奪金。圖／全大運辦公室提供