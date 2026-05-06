全大運／羽球男單二連霸 王柏崴目標世界排名前30

115年全國大專校院運動會羽球公開男生組單打決賽，北市大學王柏崴以21：15、21：12擊敗臺灣體大蘇偉誠，完成二連霸，對於下一階段個人目標，目前世界排名45的王柏崴直言，希望透過下半年度賽事，將個人排名先往上推到35名，再挑戰30名。

王柏崴今天對上臺灣體大蘇偉誠，他認為自身整體狀況還不錯，無論是自身移動速度，或是在網前推挑的掌握度都滿好，「我把前場踩死了，把壓力給到他，回球速度也很快讓他變被動，我可以控又可以攻，變成說都是我在控制他的節奏。」

回顧今年上半年國際賽表現，他自評還可以更好，更以法國那一站為例。他表示，對手球速快，導致自己許多東西都沒有發揮出來，「直接被硬實力輾過去，沒有戰術上的對抗，我覺得這種細節還可以再調整。」他認為自己還有許多進步空間，不過3月的超級300系列瑞士羽球公開賽中闖進前八，也是一項新的突破。

日前世界羽球聯合會通過新賽制提案，預計於明年1月4日起，從3局21分制改為3局15分制。王柏崴認為有好有壞，節奏變緊湊，關鍵分就會提前，但如果熱機比較慢或需要多拍組織，可能狀態就沒辦法掌控得那麼好。

王柏崴坦言，個人更傾向21分制，因為可以有更多地鋪陳及組織。且縮短單局分數，會延長資深選手職業生涯，彼此競爭性還是會很強，「我們的機會會變得更小一點，會比較難打。」

周日王柏崴將再度啟程國際賽之旅，依序參加超級500系列的泰國、馬來西亞、澳洲站，還有超級300的美國及加拿大站，繼續累積賽事積分。

王柏崴也為超級500系列設定八強目標，「上次印尼500在16強被逆轉，如果進前八的話，我會更滿意一點。」而他的年度目標則希望能先站穩世界前35名，如果年底能進到前30名會更好。