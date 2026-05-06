金廈泳渡復辦7月底雙口海岸登場 祭出150萬元高額總獎金

由金門縣政府、金門縣議會主辦，備受全球華人泳者矚目的「2026第二十三屆金門海上長泳」暨「十三屆金廈海域全球華人游泳接力公開賽」，今天於台北召開盛大的新聞發布會，賽事將於今年7月25日至26日在金門縣烈嶼鄉習山湖公園及雙口海岸熱情引爆。

今年「金門海上長泳」將於7月25日(星期六早晨登場，是一場全民皆可參與的活動，地點選在近年來積極復育、風景絕佳的「金門縣烈嶼鄉習山湖公園海灣」舉行，為了滿足不同層級泳者的需求，本次長泳特別規劃了三種賽程，分別為1000公尺休閒組、2000公尺休閒組、1000公尺競賽組。

除了海上賽事外，今年大會也特別加入「創意活動」模組，讓岸上的家屬與完賽泳者也能盡興，包括岸上趣味雙重奏「50公尺農夫競走」與「潛水挺大作戰」，透過趣味競賽活絡金門海上長泳岸際休閒氣氛，讓再造顛峰不只是海上專屬，岸際一樣熱火朝天

至於7月26日登場的則是去年因故停辦的「金廈海域全球華人游泳接力公開賽」，由於金廈泳渡採兩岸交替主辦模式，2026年重回金門主場，起點設於金門縣烈嶼鄉雙口海岸游向廈門椰風寨海岸，賽事採兩人接力模式，每人需完成約3.5公里的海上長征，主辦單位特別準備了總額高達150萬元的優渥獎金，預料將吸引來自兩岸三地及海外各地的游泳名將前來角逐。

在今天記者會上，金門縣副縣長陳祥麟表示，金門海上長泳與金廈泳渡在今年已經分別邁入第23屆與第13屆，一個活動要辦理這麼長時間確實不容易，也代表此賽事不再只是兩岸的活動，它更是一個國際性的體育品牌，「透過這項賽事，我們向世界展示了金門從昔日的戰地轉變為今日的和平運動島。」

去年金廈泳渡活動，因中國大陸籍參賽選手與教練團無法取得中央核准入境許可停辦，今年能夠復辦，陳祥麟說：「兩岸辦理交流我想本來就是往一個正常發展方向在走，去年因為整體大環境因素，加上是從廈門出發游往金門，在整體部分確實是遇到一些安全控管的相關因素考量，導致最終無法順利舉行。今年則是由金門遊向廈門，相對地能夠有所掌控，我們也會依循中央對於相關活動賽事的一個指導，並與陸方持續溝通，讓活動賽事能夠順利舉辦。」

對於未來金門泳渡是否會變成只舉辦「單向」，陳祥麟也說：「我想活動他的樣態會很多，也不排除各種可能，雙方應該會很有智慧的讓這一項很有意義和傳統的賽事繼續延續下去。」