全大運／男子體操群雄並起 葉政與莊佳龍備戰亞運決選

歷經萊茵魯爾世大運洗禮，輔仁大學體操選手葉政與莊佳龍有所成長突破，他們期許抱持正向心態，衝擊名古屋亞運國手決選，與前輩們良性競爭，台灣男子體操持續升級。

莊佳龍在115年中央大學全大運公開男生組競技體操賽事中，贏得個人全能金牌、單槓金牌，葉政則收下地板和跳馬金牌，其他單項得主，東京奧運國手國立體大洪源禧獲得吊環、雙槓金牌，同為東京奧運男團的蕭佑然在拿手的單項鞍馬奪下金牌。

葉政目前為輔大碩士班一年級，他覺得這次全大運，許多好手都用以賽代訓的心情，當作接下來亞運選拔的前哨戰，「整體發揮還滿意，其實我第一天資格賽時表現最好，後續就是穩穩地執行，這些讓我更有信心。」

上屆杭州亞運，由「鞍馬王子」李智凱領軍，與隊友林冠儀、蕭佑然、黃彥章跟葉政，在男子團體斬獲隊史首面團隊銅牌。葉政去年則在世大運跳馬獲得第七，他期許國內亞運選拔時，穩定輸出，渴望再拚一屆亞運，「我覺得這三年來成長最多的是心態，特別是世大運，突然領悟到，有點像是比賽時抽離，幫助自己進入那個狀態，現在可以更成熟，更能掌控這狀態。」

莊佳龍上屆亞運決選，以些微之差錯失機會，他覺得這次全大運，最後兩天決賽狀況調整並沒有很出色，當個人想把難度拉高，但總發生些細節上的失誤，「接下來會好好看這三天的影片，回去重整一下，不論心態還是技術，努力去調整，好好備戰亞運決選。」

洪源禧這次獲得兩金，但他坦言細節都沒執行到位，對成績很不滿意，「特別是雙槓吧，有些動作應該可以做出來，卻因為身體狀態，技術上有些跑掉，變成稍微調降一點難度，這都是需要修正的地方。」

我國亞運男子體操，目前好手如雲，世界貓王唐嘉鴻、李智凱，蕭佑然、林冠儀、李翌辰、莊佳龍、葉政、洪源禧、邱敏翰、黃彥章、曾為聖等多位選手，都有機會角逐亞運資格。

洪源禧認為，「國內選手實力越來越好，我覺得這現象非常好，但可能我自己的話，就是不要被別人影響到，就是專注做好自己，把自己發揮好，努力去爭取機會。」