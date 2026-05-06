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全大運／林仲威打破陳傑400欄大會紀錄 張博雅女子200公尺五連霸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
張博雅連續5屆全大運都奪下三面金牌。圖／全大運提供
張博雅連續5屆全大運都奪下三面金牌。圖／全大運提供

115年全國大專校院運動會田徑賽事持續在中央大學田徑場舉行，眾所矚目的400公尺跨欄賽事傳出佳績，代表台灣體大的林仲威，跑出49秒28，不但再度達標名古屋亞運參賽標準，也打破由台灣體大學長陳傑所保持的49秒54大會紀錄。

「雖然我已經達標亞運，但今年度的比賽，我的成績都是在49秒後半段，這一場能再達標，代表我的狀況有慢慢回來。」林仲威去年在台灣國際田徑公開賽跑出49秒00達到亞運參賽標準，但接下來賽事的成績都未能再有更大突破，來到全大運又再度達標亞運，也讓他對自己的調整更有自信。

林仲威原本將目標放在周末的大阪木南道孝紀念田徑賽，先參加全大運，希望能有兩至三個欄架能以13步通過，雖然沒能達成技術目標，但秒數令他感到滿意，他期許接下來到大阪參賽，面對更多能跑進48秒的選手，能有更好表現，而全大運的成績也給了他不小信心。

林仲威持續備戰亞運，除了技術調整外，也希望能持續推進秒數，他給自己設定的亞運目標，希望能先進決賽，再挑戰站上頒獎台的機會，更重要的是，期許自己在高強度舞台，能一舉達標奧運參賽門檻。

女子組方面，代表台灣師大的鍾欣儒，跑出58秒09摘金，但她對自己的表現不甚滿意，她說：「原本希望打破佩菁老師的紀錄，但跑過終點看到58秒，有點失望。」她強調，可能是累積了疲憊，導致比賽後半段有些難跑，接下來會再加強後半段速度，挑戰亞運能站上頒獎台。

至於代表國立體大出賽的張博雅，今天在女子200公尺跑出24秒16，再度拿下金牌，不但完成個人在本項目的五連霸，更是連續五屆在全大運都拿下三面金牌，展現出色實力。

結束全大運賽事，張博雅還不得閒，馬上要前往大阪參加木南道孝紀念賽，她期許自己面對高強度競爭，能將自己的成績持續推進，目標希望在女子100公尺跨欄的成績，能突破13秒。

林仲威以49秒28打破學長陳傑所保持的公開男400公尺跨欄大會紀錄。圖／全大運提供
林仲威以49秒28打破學長陳傑所保持的公開男400公尺跨欄大會紀錄。圖／全大運提供

亞運 田徑 陳傑

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